V kovčku našli truplo ženske: domnevajo, da gre za pogrešano 28-letno Ljudmilo

Grozljiv prizor je pretresel prebivalce beograjske soseske Padinska Skela v Srbiji, kjer so v četrtek zvečer v enem od kanalov našli truplo ženske, spravljeno v kovček. Po prvih in neuradnih informacijah obstaja sum, da gre za mlajšo žensko, najverjetneje 28-letno rusko državljanko. Policijske patrulje in forenzični strokovnjaki so takoj odšli na kraj dogodka, kjer so opravili podroben ogled. Kriminalisti preiskujejo vse okoliščine tragedije in ugotavljajo, kako je nastopila smrt.

Truplo pokojne so odpeljali na Inštitut za sodno medicino, kjer bodo po opravljeni obdukciji ugotovili natančen vzrok smrti in uradno potrdili identiteto žrtve.

Preiskava se nadaljuje

Pred tem je bil javnosti posredovan poziv za pomoč pri iskanju 28-letne ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne, ki je izginila v Beogradu v soboto, 25. julija.

Kot je bilo takrat objavljeno, je Ljudmila izginila, ko se je pripravljala na odhod v nočni klub. Zadnje sporočilo je poslala ob 23.15, nato pa je postala nedosegljiva na vseh družbenih omrežjih, poroča Mondo.