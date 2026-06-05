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'KRALJ PRATRA'

V letalski nesreči pri Medulinu umrl tudi znani podjetnik, priča razkriva zadnje trenutke leta (VIDEO)

Poleg Pondorferja naj bi bila med umrlimi še dva znana podjetnika z vzhodne Tirolske.
Policist v zaščitni opremi zbira dokaze na kraju strmoglavljenja manjšega letala pri Medulinu na severu hrvaškega Jadrana. V nesreči so umrli štirje ljudje. FOTO: Stringer Afp

Policist v zaščitni opremi zbira dokaze na kraju strmoglavljenja manjšega letala pri Medulinu na severu hrvaškega Jadrana. V nesreči so umrli štirje ljudje. FOTO: Stringer Afp

Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in policija, območje pa so po strmoglavljenju zavarovale pristojne službe. FOTO: Stringer Afp

Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in policija, območje pa so po strmoglavljenju zavarovale pristojne službe. FOTO: Stringer Afp

Umrl je tudi znani avstrijski podjetnik Walter Pondorfer, ustanovitelj in direktor podjetja Funtime. FOTO: Reuters

Umrl je tudi znani avstrijski podjetnik Walter Pondorfer, ustanovitelj in direktor podjetja Funtime. FOTO: Reuters

Policist v zaščitni opremi zbira dokaze na kraju strmoglavljenja manjšega letala pri Medulinu na severu hrvaškega Jadrana. V nesreči so umrli štirje ljudje. FOTO: Stringer Afp
Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in policija, območje pa so po strmoglavljenju zavarovale pristojne službe. FOTO: Stringer Afp
Umrl je tudi znani avstrijski podjetnik Walter Pondorfer, ustanovitelj in direktor podjetja Funtime. FOTO: Reuters
N. P.
 5. 6. 2026 | 17:28
4:33
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V hudi letalski nesreči pri Medulinu je umrl tudi znani avstrijski podjetnik Walter Pondorfer, ustanovitelj in direktor podjetja Funtime. Avstrijski mediji ga opisujejo kot človeka, ki je močno zaznamoval svet adrenalinskih atrakcij, tudi v znamenitem dunajskem zabaviščnem parku Prater. Nesreča se je, kot smo že poročali, zgodila 4. junija 2026 okoli 11.18 v bližini medulinskega letališča. Letalo Beechcraft G36 Bonanza z nemškimi registrskimi oznakami D-ENTT je poletelo z letališča Lienz Nikolsdorf na vzhodnem Tirolskem proti Medulinu, strmoglavilo pa je približno dva do tri kilometre jugozahodno od letališča. Umrli so štirje avstrijski državljani.

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Avstrijski Heute je dan po nesreči poročal, da je bil med žrtvami tudi Pondorfer, ki so ga poimenovali »kralj Pratra«. Njegovo smrt je za Kronen Zeitung potrdilo tudi podjetje Funtime. To je od začetka devetdesetih let zraslo v mednarodno znanega proizvajalca zabaviščnih naprav, med drugim stolpov za prosti pad. Ena njihovih atrakcij, visoka več kot 100 metrov, stoji tudi v dunajskem Pratru. Njihove naprave so postavljene še v ZDA, Veliki Britaniji, Savdski Arabiji in Dubaju. 

Imena preostalih žrtev avstrijski mediji za zdaj navajajo previdno ali jih ne objavljajo. Znano je, da so bili v letalu štirje Avstrijci, stari 40, 48, 58 in 65 let. Po poročanju medijev sta imeli dve žrtvi pilotski dovoljenji, ni pa uradno potrjeno, kdo je letalo upravljal v zadnjih trenutkih leta. Poleg Pondorferja naj bi bila med umrlimi še dva znana podjetnika z vzhodne Tirolske.

Priča razkrila: Letalo je »nenadoma začelo leteti v spirali«

Nesreča je močno pretresla avstrijsko poslovno skupnost, predvsem območje Dölsacha in Lienza. Kleine Zeitung piše, da so umrli ljudje, ki jih je okolje dojemalo kot podjetnike in vizionarje. Po besedah upokojenega pilota Nijaza Delića pokojni Avstrijci v Medulinu niso bili neznanci. Kot je povedal, so bili v Istri že v prejšnjih letih. »Niso prihajali pogosto. Tukaj imajo ali jahto ali hišo, že lani in predlani so bili nekajkrat tu. Prihajali so na dopust. Večinoma so bili zelo prijetni ljudje, stari od 50 do 60 let,« je dejal.

Delić je opisal tudi zadnje sekunde leta. Po njegovih besedah je letalo sprva delovalo, kot da leti normalno, na višini približno 300 metrov, nato pa je nenadoma začelo padati: »Potem je nenadoma začelo leteti v spirali. Poskušalo se je poravnati. Mislim, da se je po horizontali tudi poravnalo, vendar je imelo še vedno zelo strm kot proti letališču in je preprosto zavilo proti hribu, za gozd. Nismo ga več videli, ni bilo eksplozije, ni bilo ničesar,« je povedal Delić.

Podobno poroča tudi Heute, ki navaja, da je bilo letalo sprva videti stabilno, nato pa je po približno enem obratu in pol strmo padlo. Po navedbah avstrijskih medijev ob strmoglavljenju ni bilo požara ali eksplozije. Eno od odprtih vprašanj je povezano s prihodom in pristankom v Medulinu. Heute in ORF Tirol poročata, da se pojavljajo vprašanja o prijavi pristanka na tamkajšnjem letališču. Heute navaja, da je bil pilot po navedbah tirolskih letalskih oblasti znan kot zelo vesten ter da je oddal potrebne načrte leta za odhod in vrnitev. To pa za zdaj še ne pojasnjuje, zakaj je letalo strmoglavilo. V tej fazi še ni mogoče zanesljivo povedati, kaj se je zgodilo.

Najstnik umrl po padcu z njihove naprave

V profilu Waltra Pondorferja isti časnik omenja tudi sodni postopek v ZDA, povezan s podjetjem Funtime. Podjetje se je znašlo v večmilijonskem pravnem sporu po nesreči v zabaviščnem parku ICON Park v Orlandu leta 2022, ko je 14-letnik umrl po padcu s stolpa prostega pada. Ameriška porota je družini žrtve dosodila 310 milijonov dolarjev odškodnine. Funtime odgovornost zavrača in trdi, da je bila atrakcija pravilno zasnovana, preizkušena in dobavljena, za nesrečo pa naj bi bile odgovorne poznejše predelave in ravnanje na lokaciji.

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