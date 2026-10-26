V lokalu niso imeli majoneze Hellmann's, zato je znorel in ga zažgal: toliko let za zapahi ga čaka

Kar se je začelo kot povsem običajen obisk gostinskega lokala, se je v španskem kraju Los Palacios y Villafranca blizu Seville sprevrglo v nevaren incident. Moškega je 20. avgusta lani tako razjezilo, da v lokalu Las Postas niso imeli majoneze, da se je odločil zažgati lokal. Po zavrnitvi ni ostalo zgolj pri prepiru. Moški je lokal zapustil, se odpravil po bencin in se nato vrnil. Z gorivom je zanetil požar, čeprav so bili v notranjosti gostje, med njimi tudi otroci.

Tožilstvo zanj zahtevalo 11 let zapora

Dogodek bi se lahko končal precej huje. V incidentu sta dve osebi utrpeli lažje poškodbe, dejanje pa je zaradi prisotnosti gostov predstavljalo resno nevarnost. Tožilstvo je za storilca zahtevalo 11 let zapora. Postopek se je nazadnje končal s sprejetjem kazni treh let in šestih mesecev zapora, kar je občutno manj od prvotne zahteve tožilstva.

Poleg zaporne kazni je moral moški plačati 9245 evrov odškodnine. Izrečeni sta mu bili tudi dve denarni kazni, naslednjih deset let pa se lokalu Las Postas ne sme približati na manj kot 500 metrov. Lastnik lokala José Antonio Caballero je bil tako priča dogodku, ki je iz povsem banalnega razloga prerasel v kaznivo dejanje z resnimi posledicami.

Kazen mu je znižalo plačilo odškodnine

Na sodišču v Sevilli je obtoženi José Rafael priznal, da je točilni pult polil z bencinom iz plastenke in ga zažgal. Pred obravnavo je plačal 9245 evrov za nastalo škodo, kar je sodišče upoštevalo kot olajševalno okoliščino. Dva natakarja sta utrpela lažje poškodbe, zato je sprejel tudi dve denarni kazni, vsako v višini nekaj več kot 76 evrov. Moški je sicer v priporu že od požara avgusta 2025. Na obravnavi 21. oktobra letos so se tožilstvo, obramba in zasebni tožilec strinjali s predlagano kaznijo, sodišče pa je zadevo vzelo v odločanje. Pisna sodba mora dogovorjeno kazen še potrditi.

Po požaru se je oglasil celo proizvajalec majoneze

Lastnik lokala José Antonio Caballero je po dogodku povedal, da se je gost sprva odzval povsem običajno, ko mu je natakar pojasnil, da majoneze nimajo. Lokal namreč ponuja predvsem zajtrke, kavo in pijačo, ob tem pa še nekaj manjših prigrizkov. Zgodba je dobila še nepričakovan preobrat, ko se je po požaru oglasil proizvajalec majoneze Hellmann's in ponudil pomoč pri obnovi poškodovanega lokala.