V Mehiki ubili zelo znanega vodjo mamilarskega kartela

Mehiške oblasti so danes potrdile, da je vojska ubila vplivnega vodjo mamilarskega kartela Jalisco New Generation Cartel Nemesia Oseguero, ki je bil ranjen v spopadu z vojsko, nato pa je med prevozom v Ciudad de Mexico umrl. Med racijo v mestu Tapalpa je vojska ubila še šest članov kartela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je danes sporočila vojska, so v raciji, v kateri so bili ranjeni trije pripadniki vojske, poleg mehiških varnostnih služb sodelovale tudi oblasti ZDA. Dva pripadnika kartela so med racijo aretirali, poleg tega so med racijo zasegli več kosov orožja, vključno z raketnimi izstrelki, sposobnimi sestreliti letala in uničiti oklepna vozila.

Oseguera, znan tudi pod vzdevkom El Mencho, je bil pred smrtjo ena največjih tarč oblasti v mehiškem mamilarskem podzemljem potem, ko so oblasti zajele ustanovitelja kartela Sinaloa, Joaquina 'El Chapa' Guzmana in Ismaela Zambado, ki sta sedaj v zaporu v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za njegovo glavo je bila razpisana nagrada v višini 15 milijonov ameriških dolarjev.

Kartel ustanovil leta 2009

Oseguero je svoj mamilarski kartel ustanovil leta 2009, po podatkih pravosodnega ministrstva ZDA pa je Jalisco New Generation Cartel ena najbolj nasilnih mamilarskih organizacij v Mehiki. ZDA so ga uvrstile med teroristične organizacije in ga obtožujejo trgovanja s kokainom, heroinom, metamfetaminom in fentanilom v ZDA, navaja AFP. Racija sledi pritiskom ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da Mehika zatre trgovino z drogami, predvsem fentanilom v ZDA. Trump je večkrat napovedal uvedbo carin na mehiški izvoz, če vlada mehiške predsednice Claudia Sheinbaum ne bo dovolj odločno ukrepala proti trgovini z mamili.