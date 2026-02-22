  • Delo d.o.o.
VEČ MRTVIH

V Mehiki ubili zelo znanega vodjo mamilarskega kartela

Vojska je ubila Nemesia Oseguero. Med racijo v mestu Tapalpa je ubila še šest članov kartela.
Član mehiške specialne enote. FOTO: Alfredo Estrella Afp
Član mehiške specialne enote. FOTO: Alfredo Estrella Afp
STA, M. J.
 22. 2. 2026 | 23:12
 22. 2. 2026 | 23:32
2:04
Mehiške oblasti so danes potrdile, da je vojska ubila vplivnega vodjo mamilarskega kartela Jalisco New Generation Cartel Nemesia Oseguero, ki je bil ranjen v spopadu z vojsko, nato pa je med prevozom v Ciudad de Mexico umrl. Med racijo v mestu Tapalpa je vojska ubila še šest članov kartela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je danes sporočila vojska, so v raciji, v kateri so bili ranjeni trije pripadniki vojske, poleg mehiških varnostnih služb sodelovale tudi oblasti ZDA. Dva pripadnika kartela so med racijo aretirali, poleg tega so med racijo zasegli več kosov orožja, vključno z raketnimi izstrelki, sposobnimi sestreliti letala in uničiti oklepna vozila.

Oseguera, znan tudi pod vzdevkom El Mencho, je bil pred smrtjo ena največjih tarč oblasti v mehiškem mamilarskem podzemljem potem, ko so oblasti zajele ustanovitelja kartela Sinaloa, Joaquina 'El Chapa' Guzmana in Ismaela Zambado, ki sta sedaj v zaporu v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za njegovo glavo je bila razpisana nagrada v višini 15 milijonov ameriških dolarjev.

Kartel ustanovil leta 2009

Oseguero je svoj mamilarski kartel ustanovil leta 2009, po podatkih pravosodnega ministrstva ZDA pa je Jalisco New Generation Cartel ena najbolj nasilnih mamilarskih organizacij v Mehiki. ZDA so ga uvrstile med teroristične organizacije in ga obtožujejo trgovanja s kokainom, heroinom, metamfetaminom in fentanilom v ZDA, navaja AFP. Racija sledi pritiskom ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da Mehika zatre trgovino z drogami, predvsem fentanilom v ZDA. Trump je večkrat napovedal uvedbo carin na mehiški izvoz, če vlada mehiške predsednice Claudia Sheinbaum ne bo dovolj odločno ukrepala proti trgovini z mamili.

Nemesio OsegueraMehikaZDADonald Trump
23:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
22:55
Šport  |  Športni trači
25. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Olimpijske igre so končane, našo zastavo je na zaključni slovesnosti nosila alpska smučarka

Zaključile so se 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina. Slovesnost v veronski Areni se je odvila v znamenju športnega duha, glasbe in umetnosti, olimpijsko zastavo pa so predali organizatorjem naslednjih iger, ki bodo čez štiri leta potekale v francoskih Alpah.
22. 2. 2026 | 22:55
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ni konec iger

O olimpijskih igrah.
Branko Babič22. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mateja Lahovnika: Predvolilno zavajanje

Pred volitvami se namreč takšne »statistične zmage« množijo kot gobe po dežju.
Matej Lahovnik22. 2. 2026 | 22:25
22:15
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Veliko predvolilno soočenje pokazalo razkol, Logar ostro o Janši: »Trikrat je imel priložnost ...«

Ali je razprava gledalcem res ponudila jasnejšo sliko o tem, kako naj država deluje v naslednjih štirih letih?
22. 2. 2026 | 22:15
21:55
Bulvar  |  Domači trači
NEPRECENLJIVO PRIJATELJSTVO

Mirjam Poterbin je nekaj že štirikrat naredila za Rebeko Dremelj (FOTO)

Rebeka Dremelj te dni s predstavo »Šminka in sekirca«, v kateri nastopa tudi Gorka Berden, polni dvorane po Sloveniji. Gledat pa jo pride tudi prijateljica Mirjam Poterbin.
22. 2. 2026 | 21:55

