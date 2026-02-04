V neizmerni stiski starša ubila avtistična sinova, nato sodila še sebi (VIDEO in FOTO)

Po brutalnem umoru v premožni predmestni soseski Pertha v Zahodni Avstraliji so odjeknile šokantne novice po vsej Avstraliji, potem ko so v domu našli trupla Jarroda Cluneja (50), njegove partnerice Maiwenne Goasdoue (49) in njunih najstniških sinov Leona in Otisa, starih 16 in 14 let. Reševalci so bili poklicani, ko je negovalec, ki je skrbel za fante z neverbalnim avtizmom, prišel do hiše, a ni mogel stopiti v stik z družino. Negovalec je našel tudi napis z besedami »ne vstopajte« ter navodila, naj obvesti nujne službe. Policija je našla vse štiri člane družine mrtve, skupaj z njihovima dvema psoma in mačko. Njihova trupla so bila raztresena po različnih delih doma. Policija ni našla nobenega orožja, smrt pa ni kazala očitne brutalnosti.

»Čeprav je preiskava šele na začetku, policija obravnava primer kot umor-samomor,« je povedala detektivka za umore Jessica Securo. Drugi napis, najden v soboto, je preiskovalcem pomagal ugotoviti, da so smrti družine posledica dogovora o umor-samomoru, ki sta ga sprožila starša. Policija še ni razkrila vzroka smrti. Dronovski posnetki doma so pokazali, da so se blizu zadnjega dela hiše pojavile krvne sledi. Predstavnik za odnose z javnostjo policije Zahodne Avstralije je za medije povedal: »Primer ostaja v preiskavi in dodatnih komentarjev trenutno ne moremo dati.« Policija je pred tem povedala, da sta fanta živela z »resnimi zdravstvenimi izzivi«, poročila pa so pokazala, da je družina izgubila državno financiranje za podporo enemu od otrok.

Občutek, da nimata druge izbire

Tudi bližnja družinska prijateljica Nedra je povedala, da se je družina pogosto počutila osamljeno, nepodprto, in zapuščeno s strani širše družine, prijateljev, podpornih služb, šol, nacionalnega programa za osebe z invalidnostjo (NDIS), zdravstvenega sistema in širše skupnosti. »Nihče ne more razumeti neskončne borbe za podporo in storitve, ki so jih tako obupno potrebovali. Mai ni želela dati svojih fantov v začasno oskrbo, ker je bila zaskrbljena, da bi jih lahko kako zlorabili. Lahko si predstavljam, da je pomanjkanje podpore in kronično pomanjkanje spanja – saj fanta nista spala čez noč, dolgi šolski počitniški dnevi z zahtevnim vedenjem – Mai in Jarrodu dala občutek, da nimata druge izbire,« poroča Mirror.

