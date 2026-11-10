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V Nemčiji ugrabili 13-letno Liso, nato so jo našli mrtvo v zapuščeni hiši: razkrite nove podrobnosti (VIDEO)

Osumljenec naj bi območje dobro poznal, saj starši njegove nekdanje partnerice živijo v neposredni bližini hiše, v kateri so našli deklico.
FOTO: Zaslonski Posnetek, Policija
FOTO: Zaslonski Posnetek, Policija
N. Č.
 10. 11. 2026 | 18:35
6:41
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Nemčijo pretresa smrt 13-letne Lise Ta, deklice vietnamskega rodu, ki je pred tednom dni izginila na poti v šolo v Berlinu. Po večdnevnem iskanju so njeno truplo našli v prazni hiši približno 50 kilometrov od doma. Ob njej je ležal hudo poškodovan 22-letni Nemec, ki ga sumijo ugrabitve in umora. Zdaj prihajajo na dan nove podrobnosti o njegovi preteklosti, ki odpirajo številna vprašanja. Kot poročajo nemški mediji, je bil osumljenec že pred dekličinim izginotjem vpleten v dve preiskavi zaradi suma posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok. Berlinski državni tožilci so potrdili, da so pri njem v preteklosti odkrili več kot 900 spornih datotek.

Dvaindvajsetletnika so našli hudo poškodovanega v bližini dekličinega trupla. Preiskovalci domnevajo, da si je poškodbe povzročil sam. Trenutno je v kritičnem stanju na oddelku intenzivne nege, kjer ga varuje policija.

Pri njem odkrili več kot 900 spornih datotek

Po navedbah berlinskega državnega tožilstva so proti osumljencu že januarja 2025 sprožili preiskavo zaradi suma pridobivanja in posedovanja gradiva s spolnimi zlorabami otrok. Preiskava se je začela po analizi denarnih transakcij, povezanih s platformo Kidflix na temnem spletu, ki so jo uporabljali za razširjanje tovrstnih posnetkov.

Med mednarodno policijsko akcijo 10. marca 2025 so preiskovalci preiskali njegovo stanovanje in zasegli elektronske naprave. Na njih so odkrili več kot 900 spornih datotek, ki naj bi jih osumljenec pridobil leta 2023.

Aprila letos je berlinsko tožilstvo prevzelo še eno preiskavo proti istemu moškemu, ki jo je pred tem vodilo tožilstvo v bavarskem Passauu. Na njegovem mobilnem telefonu so namreč našli še veliko dodatnega gradiva s prikazi spolnih zlorab otrok. Proti njemu je potekala tudi preiskava zaradi tatvine, ki so jo avgusta začasno ustavili. Kljub vsem tem postopkom moški doslej še ni bil pravnomočno obsojen.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Deklico našli zvezano v prazni hiši

Po poročanju nemškega časnika Welt, ki se sklicuje na informacije iz preiskave, so Lisino truplo našli v zapuščeni stanovanjski hiši v kraju Altglietzen, ki spada pod Bad Freienwalde v zvezni deželi Brandenburg, nedaleč od poljske meje.

Osumljenec naj bi območje dobro poznal, saj starši njegove nekdanje partnerice živijo v neposredni bližini hiše, v kateri so našli deklico.

Policija je v nedeljo okoli poldneva prejela obvestilo o nepooblaščenem vstopu v prazno hišo. Kot poroča Bild, je lastnik prišel zaradi dogovorjenega ogleda nepremičnine in opazil odprta vrata. Po navedbah Welta je ob vstopu policistov v hišo odjeknil strel. Kmalu zatem so našli mrtvo deklico in hudo poškodovanega moškega. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da naj bi si osumljenec sam povzročil strelno poškodbo.

Še vedno ne vedo, kje in kako je umrla

Berlinsko tožilstvo je potrdilo, da so s forenzično analizo nedvoumno ugotovili, da je najdeno truplo pripadalo pogrešani Lisi Ta. Obdukcija, ki so jo opravili v ponedeljek, ni dala jasnega odgovora o vzroku smrti. Preiskovalci so zato odredili dodatne preiskave. Za zdaj prav tako ni znano, kdaj je deklica umrla in ali jo je storilec ubil v hiši, kjer so jo našli, ali pa je njeno truplo tja pripeljal pozneje. Preiskovalci tudi še niso potrdili, ali je bila deklica spolno zlorabljena.

Je bila Lisa naključno izbrana žrtev?

Ena ključnih ugank ostaja odnos med osumljencem in deklico. Tožilstvo je sporočilo, da dosedanja preiskava ni odkrila dokazov, da bi se pred tragičnim dogodkom poznala. Po besedah tiskovnega predstavnika tožilstva trenutno domnevajo, da je bila Lisa naključno izbrana žrtev. Prav tako za zdaj ni indicev, da bi pri zločinu sodelovala še kakšna druga oseba.Policisti so v ponedeljek preiskali osumljenčevo stanovanje v berlinski četrti Marzahn-Hellersdorf in zasegli več predmetov, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi okoliščin zločina.

Odšla v šolo, a tja nikoli ni prispela

Trinajstletna Lisa je izginila pred tednom dni, potem ko je okoli 7.20 zapustila družinsko stanovanje v berlinski četrti Marzahn. Namenjena je bila na avtobusno postajališče Barnimplatz, od koder bi se morala z avtobusom odpeljati do šole na ulici Sella-Hasse-Straße. Toda tja ni nikoli prispela. Po poročanju berlinskega časnika B.Z. je njen mobilni telefon postal nedosegljiv že nekaj minut po odhodu od doma, vendar tožilstvo te informacije še ni uradno potrdilo. Policija je še istega dne objavila njeno fotografijo in začela obsežno iskalno akcijo. Kmalu so posumili, da deklica ni izginila prostovoljno.

V iskanje so vključili številne policiste, pse slednike, helikopter in podvodni dron. Preiskovali so parke, zelene površine ter okolico njenega doma in šole. Policisti so se pogovarjali s prebivalci in zbirali informacije, ki bi jih lahko pripeljale do pogrešane deklice. Za pomoč sta javno prosila tudi njena starša.

Lisina mama je na družbenih omrežjih objavila več sporočil v vietnamščini. V enem od njih je zapisala, da močno pogreša svojo hčer in upa, da se bo vrnila živa in zdrava. Žal se je iskanje v nedeljo končalo z najhujšim možnim razpletom.

Za hišo našli skrivnostne sledi

Nemški Tagesspiegel poroča, da so preiskovalci v gozdu za hišo, kjer so našli Liso, odkrili sledi, ki bi lahko kazale na to, da je nekdo drugo osebo vlekel po strmem pobočju proti zemljišču. Ali so te sledi povezane z dekličino smrtjo, za zdaj še ni znano. Policija poskuša rekonstruirati Lisino gibanje od trenutka, ko je zapustila dom, do odkritja trupla. Eno ključnih vprašanj je, kako je 13-letnica končala tako daleč od doma. Medtem v berlinskem Marzahnu, kjer je Lisa živela, prebivalci v njen spomin polagajo cvetje in prižigajo sveče. Psihološko pomoč prejemajo tudi učenci šole, ki jo je obiskovala.

Preiskavo nadaljujeta berlinski oddelek za umore in državno tožilstvo ob pomoči policije zvezne dežele Brandenburg. Številna vprašanja o zadnjih dneh dekličinega življenja tako ostajajo brez odgovora.

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