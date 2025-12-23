»V Nemčijo smo se odpravili s 25.000 evri gotovine po avto. Končal sem v nezavesti sredi avtoceste, najhujši pekel pa me je šele čakal!« (VIDEO)

Zagrebčan D. V. je pot v Avstrijo opisal kot nekaj, kar bi moralo biti »najsrečnejši dan v življenju«, a se je spremenilo v nočno moro. Z ženo sta dvignila 25.000 evrov za nakup avtomobila v Nemčiji, on pa se je s prijateljema odpravil na pot. Na avstrijski avtocesti pri Gradcu jih je v začetku novembra napadla skupina poljskih huliganov, navijačev Legie Varšava, ki so se vračali s tekme in v konvoju prečkali mejo iz Slovenije. Ko so zagledali avtomobil z zagrebškimi registrskimi tablicami, so jih po pripovedi D. V. zamenjali za Bad Blue Boys, s katerimi imajo poljski huligani že več let zgodovino nasilnih spopadov, piše Jutarnji List.

»Gledali so nas kot zombije,« se spominja. Huligani naj bi nato na cesti namenoma ustvarili blokado in »koridor«, iz katerega ni bilo izhoda. Sprva so mislili, da gre za prometno nesrečo ali nekoga v stiski, nato pa so napadalci začeli kričati »Zagreb« in »BBB«. D. V. opisuje, da so jim razbili avtomobil, jih brutalno pretepli in njega na silo zvlekli ven: »Zlomili so mi nos in tri rebra, bil sem ves prekrit s hematomi.« Trdi tudi, da mu nihče ni pomagal, niti ko je obležal nezavesten na tleh.

Po srečnem naključju je mimo pripeljala cestna patrulja, ki je poklicala policijo. Avstrijska prometna policija je po njegovih besedah prijela okoli dvajset napadalcev, Hrvatom pa so poklicali reševalce. Z obravnavo v bolnišnici je zelo nezadovoljen: »Odpeljali so nas krvave v bolnišnico in nas po eni uri praktično vrgli ven.«

Največji šok je sledil, ko so ugotovili, da jim je izginil denar za nakup avtomobila, poleg tega pa naj bi mu ukradli tudi mobilni telefon in osebne predmete. D. V. pravi, da naj bi policija našla del denarja, vendar je bil ta predan tožilstvu: »Zadnje, kar vem, je, da je teh 6000 evrov predanih njihovemu državnemu tožilstvu.« Opozarja, da se zneski spreminjajo – najprej naj bi govorili o 8000 evrih, nato o 6000. Dokazila o dvigu 25.000 evrov pa naj ne bi bila dovolj.

Kot še piše Jutarnji List so mu po vrnitvi na Hrvaško šele potrdili resnejše telesne poškodbe, iz Avstrije pa sta s prijateljem prejela še račun iz bolnišnice. Kot dodatno breme omenja tudi stroške prevoza razbitega avtomobila nazaj v Zagreb. Avstrijska policija naj bi napadalce poskušala preganjati tudi zaradi poskusa uboja, D. V. pa se poleg fizičnih posledic sooča še s hudimi psihičnimi: »To bi moral biti najsrečnejši dan v mojem življenju … na koncu so nas pri Gradcu skoraj ubili.« Najbolj pa ga boli popolna odsotnost odziva hrvaških institucij: »Niti ambasada nas ni vprašala, kako smo.«