V nesreči na A3 ena oseba umrla, druga se bori s hudimi poškodbami! Groza, kaj je potem storil mercedesu s slovenskimi registrskimi (VIDEO)

V hudi prometni nesreči, ki se je danes dopoldne zgodila na avtocesti A3 pri mostu Sava, je ena oseba umrla, druga pa je bila hudo poškodovana, je sporočila policija.

Do nesreče je prišlo okoli 10.35 na 38. kilometru avtoceste A3. Po prvih uradnih informacijah so bila v trčenju udeležena dve osebni in dve tovorni vozili. Na kraj nesreče so prispele intervencijske službe, policija pa trenutno opravlja ogled kraja dogodka, s katerim bodo ugotavljali vse okoliščine tragedije. Zaradi nesreče je promet po avtocesti A3 prekinjen na odseku od razcepa Kosnica.

Medtem je hrvaški portal Index pridobil posnetek, ki prikazuje trenutek začetka današnje hude prometne nesreče na zagrebški obvoznici, v kateri je umrla ena oseba. Videoposnetek prikazuje bel avtomobil, ki z veliko hitrostjo vozi v napačno smer po avtocesti A3. V naslednjem trenutku silovito trči v vozilo, ki pravilno pripelje po svojem voznem pasu. Ob trčenju je mogoče videti, kako deli in razbitine avtomobilov letijo po zraku in vozišču. Kot kaže, je po prvem trčenju v beli avtomobil trčil še vlačilec in ga popolnoma zmečkal.

Z zagrebške policije so za Index potrdili, da so seznanjeni z vožnjo v napačno smer in da obstaja posnetek dogodka, vendar poudarjajo, da še vedno ugotavljajo vse okoliščine in natančen potek nesreče. Po doslej dostopnih informacijah je Hrvaški avtoklub (HAK) pred tragedijo prejel obvestilo o vozilu, ki je po obvoznici vozilo v napačno smer, ter na nevarnost opozoril druge voznike.

Facebook stran Mejni prehod Maljevac je objavila tudi posnetek iz tovornjaka, za katerega navaja, da prikazuje voznika, ki je vozil v napačno smer.