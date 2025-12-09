V nočnem klubu po zadnjih podatkih zgorelo 25 ljudi, lastnika odpotovala na dopust

Brata Saurabh in Gaurav Luthra sta po navedbah policije odpotovala na tajski otok Phuket, kar je verjetno pretveza za izogib preiskavi. Požar v klubu je po prvih ugotovitvah sprožila eksplozija plinske jeklenke, ki je povzročila vžig lesenih delov objekta. Večina žrtev, med katerimi so bili predvsem zaposleni, je umrla zaradi zadušitve v kleti in kuhinji.

V državah tretjega sveta je za varnost še vedno pogosto poskrbljeno slabo. FOTO: Reuters

Policija je na domovanju bratov v New Delhiju sicer zelo hitro izvedla preiskavo, a sta odgovona medtem državo že zapustila. V vmesnem času se je eden izmed njiju oglasil na družbenih omrežjih, vendar je svojo lokacijo poskušal zakriti.

Policija je po požaru aretirala še štiri druge osebe, pod drobnogledom pa so nočni klubi po celotni regiji. Primer celemu svetu ponovno izpostavlja problematiko pogosto prenizkih varnostnih standardov v Indiji. Samo letos je v podobnih nesrečah v istem okraju umrlo najmanj 17 ljudi, v enem samem dogodku v hotelu na Kalkuti pa še dodatnih 15.