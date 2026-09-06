V nočnem klubu uhajala neznana snov: več ljudi omedlelo, dihanje onemogočeno, policija prijela 19-letnika

V noči na nedeljo je v nemškem kraju Lintig v zvezni deželi Spodnja Saška prišlo do množične intervencije policije, gasilcev in reševalcev. V tamkajšnjem nočnem klubu Roes, kjer se je takrat zabavalo več sto ljudi, je bila okoli 2.25 razpršena močno dražeča snov. Po prvih ugotovitvah naj bi šlo za solzivec oziroma poprov sprej.

Kmalu po dogodku so številni obiskovalci začeli tožiti zaradi težav z dihanjem, draženja dihalnih poti in vrtoglavice. Pri nekaterih je prišlo tudi do izgube zavesti. Ker sprva ni bilo jasno, koliko ljudi je prizadetih, so reševalci razglasili tako imenovani množični dogodek z več poškodovanimi, kar je sprožilo obsežen odziv vseh pristojnih služb.

Šest poškodovanih, dva huje

Po kasnejših podatkih policije je bilo v incidentu poškodovanih šest ljudi. Štirje so jo odnesli z lažjimi poškodbami, dva pa sta bila huje poškodovana. Vse poškodovane so odpeljali v okoliške bolnišnice. Na kraju so reševalci obravnavali še številne druge obiskovalce. Zaradi velikega števila ljudi in začetne negotovosti glede razsežnosti dogodka so bile za svojce vzpostavljene tudi zbirne točke, od koder so lahko po koncu intervencije prevzemali obiskovalce.

Preiskovalci so s pomočjo prič prišli do 19-letnega moškega iz Loxstedta, ki ga sumijo, da je v klubu razpršil dražečo snov. Policija ga je prijela, vendar so ga po opravljenih policijskih postopkih izpustili, saj po dosedanjih informacijah ni bilo razlogov za odreditev pripora. Zoper njega poteka preiskava zaradi nevarnega povzročanja telesnih poškodb. Policija še ugotavlja vse okoliščine dogodka in natančen potek incidenta.

Dogodek je bil še posebej resen zaradi velikega števila obiskovalcev. V klubu je bilo v času incidenta več sto ljudi, zato sprva ni bilo mogoče oceniti, koliko oseb je prišlo v stik z razpršeno snovjo. Na območju je bilo zato aktiviranih veliko policistov, gasilcev in reševalcev. Intervencija je trajala več ur. Zaradi dogodka je bila začasno zaprta tudi cesta L116 v bližini kraja, promet pa je bil med posredovanjem popolnoma ustavljen. Preiskava se nadaljuje.