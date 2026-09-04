V Novigradu našli mrtvega Slovenca (52)

Včeraj v jutranjih urah so v stanovanju na Ulici gradskih vrata v Novigradu našli mrtvega 52-letnega slovenskega državljana, navaja Glas Istre.

Vzrok smrti za zdaj še ni znan

Policisti so na kraju dogodka opravili ogled, pristojni državni tožilec pa je za ugotovitev natančnega vzroka smrti odredil obdukcijo trupla. Drugih podrobnosti policija za zdaj ni sporočila.