V Novigradu našli mrtvega Slovenca (52)

Galerija
Včeraj v jutranjih urah so v stanovanju na Ulici gradskih vrata v Novigradu našli mrtvega 52-letnega slovenskega državljana, navaja Glas Istre.
Policisti so na kraju dogodka opravili ogled, pristojni državni tožilec pa je za ugotovitev natančnega vzroka smrti odredil obdukcijo trupla. Drugih podrobnosti policija za zdaj ni sporočila.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.