Po sredini katastrofalni prometni nesreči blizu Kaira, v kateri je cisterno z gorivom zajel uničujoč ogenj, so egiptovski preiskovalci že stopili na prste domnevnemu krivcu. Policija je danes odvzela prostost moškemu, ki naj bi z osebnim avtomobilom trčil v tovorno vozilo in s tem sprožil verižno reakcijo s tragičnimi posledicami, poroča STA.

Kot so sporočili s tamkajšnjega tožilstva, je osumljenec na zaslišanju že priznal, da je vozil prehitro. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s smeri in silovito trčil v cisterno. Ob trčenju je počila ena izmed pnevmatik tovornjaka, ki se je nato prevrnil, iztekajoče gorivo pa je v trenutku zagorelo. Kriminalisti zdaj podrobno preučujejo vse okoliščine dogodka, da bi določili njegovo kazensko odgovornost.

Pogorelo vozilo na kraju tragedije. FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

Število žrtev se je medtem žal še povzpelo. Po najnovejših podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je v nesreči umrlo 31 ljudi, še 21 oseb pa je utrpelo poškodbe. Posnetki s kraja dogodka v gosto naseljeni kairski četrti al Varak pričajo o dramatičnem dogajanju: nad mestom se je valil gost črn dim, medtem ko so prestrašeni vozniki na avtocesti z glasnim trobljenjem skušali čim hitreje pobegniti pred ognjenimi zublji.

Nesreče in požari tam pogosti

Prometne razmere v Egiptu so tudi sicer nezavidljive. Na širšem območju prestolnice živi več kot 20 milijonov ljudi, zaradi slabo vzdrževanih cest, dotrajane infrastrukture in neupoštevanja prometnih predpisov pa so hude nesreče in požari tam pogosti. Po uradnih statističnih podatkih je na egiptovskih cestah samo lani ugasnilo skoraj 6.000 življenj.