V pekarni napadel bivšo, nato nanj mimoidoči: eden z valjarjem, drugi z lopato (Opozorilo: posnetki so izjemno nazorni)

Pretresljivi prizori prihajajo iz nemškega Hessna. 50-letni moški je v pekarni napadel nekdanjo ženo s kuhinjskim nožem, nato pa ji sledil na ulico in jo po navedbah policije znova zabodel. Ko so mimoidoči videli, kaj se dogaja, niso ostali križem rok. Več moških je napadalca skušalo ustaviti, pri tem pa so uporabili celo valjar za testo, lopato in reklamne panoje, navaja Focus.de.

Napad se je zgodil v nedeljo okoli 11. ure v kraju Kirberg v nemški zvezni deželi Hessen. Po navedbah policije je 50-letnik vstopil v pekarno v ulici Wassergasse, kjer je bila njegova od njega bivša žena. Tam naj bi jo nenadoma napadel s kuhinjskim nožem.

Hudo ranjena je stekla iz pekarne

Ženska je kljub poškodbam uspela zbežati iz lokala, toda napadalec jo je dohitel. Ko je bila na tleh, naj bi jo ponovno zabodel. Po poročanju Focusa jo je med napadom tudi držal za lase in ji skušal preprečiti pobeg. Takrat so se v dogajanje vključili mimoidoči. Eden od njih je napadalca udaril z valjarjem za testo, drugi je posegel po lopati, drugi prisotni pa so ga skušali od ženske ločiti s palicami in reklamnimi panoji. Kljub temu se napadalec sprva ni hotel umakniti.

Ženska utrpela več hudih vbodnih in reznih ran

Nemška policija je sporočila, da je ženska utrpela več hudih vbodnih poškodb. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je ostala na zdravljenju. Podrobnejših informacij o njenem trenutnem zdravstvenem stanju niso objavili. Poškodovan je bil tudi osumljeni 50-letnik, ki so ga po posredovanju mimoidočih s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Gre za nemškega državljana, rojenega v Kazahstanu. Zoper moškega poteka preiskava zaradi suma poskusa uboja.