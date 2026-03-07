V pomorski nesreči pri otoku Iž poškodovan Slovenec (FOTO)

Obvestilo o nesreči je Nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju v Reki prejel včeraj, ob 17.30. Po prejemu prijave so na kraj nesreče takoj napotili uslužbence izpostave luške kapitanije Sali. Ti so ob prihodu v zaliv Pečeno na otoku Iž našli plovilo, ki je bilo po celotni dolžini trupa nasedlo na skalah. Poškodovanega voditelja plovila so nato z zasebnim čolnom v lasti hrvaškega državljana prepeljali v Splošno bolnišnico Zadar, kjer so mu nudili zdravniško pomoč.

Čoln je nasedel, a naj ne bi bil preveč poškodovan. FOTO: MMPI

Na kraju nesreče niso zaznali onesnaženja morja ali morskega okolja. Po prvih ugotovitvah nasedlo plovilo ne predstavlja nevarnosti za pomorski promet. Preiskovalne dejavnosti danes nadaljujeta Luška kapitanija Zadar in izpostava luške kapitanije Sali, ki skušata ugotoviti natančne vzroke pomorske nesreče.