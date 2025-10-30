V porodnišnici umrl dojenček zaradi zadušitve z mlekom? Starši krivijo osebje

V porodnišnici v Nikšiću je umrla komaj tritedenska dojenčica. Po navedbah njenih staršev se je otrok zadušil zaradi polivanja po hranjenju. Zaradi tragedije je Višje državno tožilstvo v Podgorici sprožilo preiskavo in primer je trenutno v fazi zbiranja dokazov.

»Primer je v preiskavi. Odredili smo obdukcijo in bomo izvedli vse potrebne ukrepe, da ugotovimo okoliščine smrti,« so za črnogorski portal Pobjeda sporočili iz tožilstva.

Starši: Otrok je bil zdrav, obdukcija kaže na malomarnost

Starši zatrjujejo, da je bila njihova hčerka rojena zdrava in da je porod potekal brez zapletov. Po navedbah družine, ki jih povzema RTV NK, obdukcijski izvid kaže na možno malomarnost zaposlenih v porodnišnici.

»Naša deklica je imela ob rojstvu najvišjo oceno, bila je zdrava in živahna. Nihče nam ne zna pojasniti, kako je lahko umrla,« so povedali starši.

Direktor bolnišnice: »Vztrajal bom pri tem, da se ugotovi odgovornost«

Direktor splošne bolnišnice Nikšić dr. Zoran Mrkić je za portal Pobjeda povedal, da ga je dogodek globoko pretresel in da bo vztrajal pri ugotavljanju odgovornosti, če se ta potrdi.

»Ko bomo prejeli vse informacije od obducenta, bomo sklicali novinarsko konferenco. Če bo ugotovljena odgovornost zaposlenih, se je ne bomo izogibali,« je dejal dr. Mrkić.

Bolnišnica je o smrti novorojenčice obvestila vse pristojne institucije – ministrstvo za zdravje, policijo in tožilstvo. Poleg tega je direktor odredil tudi notranjo preiskavo, v okviru katere bodo zaslišali vse zaposlene, ki so takrat delali v porodnišnici.

Tragični večer

Starši so za portal Pobjeda povedali, da je bila v soboto, 25. oktobra, pri dojenčici ugotovljena zlatenica. Okoli 18.30 so jo odpeljali od matere v sobo za fototerapijo, kjer naj bi ostala 24 ur, a se do mame nikoli več ni vrnila.

Po preliminarnem obdukcijskem poročilu je do smrti prišlo okoli 21.10 istega dne. Kot vzrok smrti je navedeno zadušitev zaradi polivanja po hranjenju.

»Naša hčerka je bila sama. Nihče od osebja ni bil tam, da bi ji pomagal, jo obrnil ali potrapal po hrbtu,« sta dejala starša.

Po neuradnih informacijah, do katerih je prišla Pobjeda, naj bi bile informacije, ki so jih posredovali starši, točne.

Čakajo na uradni izvid obdukcije

Dr. Mrkić je pojasnil, da čakajo uradni obdukcijski izvid, zato pred tem ne more komentirati primera.

Iz črnogorskega ministrstva za zdravje, ki ga vodi dr. Vojislav Šimun, so izrazili globoko sožalje in zagotovili, da bodo vse okoliščine temeljito in pregledno raziskali.

»Direktor bolnišnice Nikšić nas je takoj obvestil o dogodku ter sprejel vse zakonske in notranje ukrepe za razjasnitev vseh vidikov tega tragičnega primera,« so sporočili z ministrstva.

Dodali so, da čakajo rezultate obdukcije, po katerih bo natančno znan vzrok smrti novorojenčice. Javnost bodo o ugotovitvah pravočasno obvestili.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: