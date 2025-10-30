  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNO

V porodnišnici umrl dojenček zaradi zadušitve z mlekom? Starši krivijo osebje

V porodnišnici v Nikšiću je umrla komaj tritedenska dojenčica.
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
N. Č.
 30. 10. 2025 | 14:01
 30. 10. 2025 | 16:09
3:26
A+A-

V porodnišnici v Nikšiću je umrla komaj tritedenska dojenčica. Po navedbah njenih staršev se je otrok zadušil zaradi polivanja po hranjenju. Zaradi tragedije je Višje državno tožilstvo v Podgorici sprožilo preiskavo in primer je trenutno v fazi zbiranja dokazov.

»Primer je v preiskavi. Odredili smo obdukcijo in bomo izvedli vse potrebne ukrepe, da ugotovimo okoliščine smrti,« so za črnogorski portal Pobjeda sporočili iz tožilstva.

Starši: Otrok je bil zdrav, obdukcija kaže na malomarnost

Starši zatrjujejo, da je bila njihova hčerka rojena zdrava in da je porod potekal brez zapletov. Po navedbah družine, ki jih povzema RTV NK, obdukcijski izvid kaže na možno malomarnost zaposlenih v porodnišnici.

»Naša deklica je imela ob rojstvu najvišjo oceno, bila je zdrava in živahna. Nihče nam ne zna pojasniti, kako je lahko umrla,« so povedali starši.

Direktor bolnišnice: »Vztrajal bom pri tem, da se ugotovi odgovornost«

Direktor splošne bolnišnice Nikšić dr. Zoran Mrkić je za portal Pobjeda povedal, da ga je dogodek globoko pretresel in da bo vztrajal pri ugotavljanju odgovornosti, če se ta potrdi.

»Ko bomo prejeli vse informacije od obducenta, bomo sklicali novinarsko konferenco. Če bo ugotovljena odgovornost zaposlenih, se je ne bomo izogibali,« je dejal dr. Mrkić.

Bolnišnica je o smrti novorojenčice obvestila vse pristojne institucije – ministrstvo za zdravje, policijo in tožilstvo. Poleg tega je direktor odredil tudi notranjo preiskavo, v okviru katere bodo zaslišali vse zaposlene, ki so takrat delali v porodnišnici.

Tragični večer

Starši so za portal Pobjeda povedali, da je bila v soboto, 25. oktobra, pri dojenčici ugotovljena zlatenica. Okoli 18.30 so jo odpeljali od matere v sobo za fototerapijo, kjer naj bi ostala 24 ur, a se do mame nikoli več ni vrnila.

Po preliminarnem obdukcijskem poročilu je do smrti prišlo okoli 21.10 istega dne. Kot vzrok smrti je navedeno zadušitev zaradi polivanja po hranjenju.

»Naša hčerka je bila sama. Nihče od osebja ni bil tam, da bi ji pomagal, jo obrnil ali potrapal po hrbtu,« sta dejala starša.

Po neuradnih informacijah, do katerih je prišla Pobjeda, naj bi bile informacije, ki so jih posredovali starši, točne.

Čakajo na uradni izvid obdukcije

Dr. Mrkić je pojasnil, da čakajo uradni obdukcijski izvid, zato pred tem ne more komentirati primera.

Iz črnogorskega ministrstva za zdravje, ki ga vodi dr. Vojislav Šimun, so izrazili globoko sožalje in zagotovili, da bodo vse okoliščine temeljito in pregledno raziskali.

»Direktor bolnišnice Nikšić nas je takoj obvestil o dogodku ter sprejel vse zakonske in notranje ukrepe za razjasnitev vseh vidikov tega tragičnega primera,« so sporočili z ministrstva.

Dodali so, da čakajo rezultate obdukcije, po katerih bo natančno znan vzrok smrti novorojenčice. Javnost bodo o ugotovitvah pravočasno obvestili.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Ste slišali, kaj si v tujini mislijo o naši predsednici? Komentarji glede nje se vrstijo (VIDEO)

image_alt
Putin pripravlja napad na to evropsko državo še pred božičem! Razkrite podrobnosti tajne operacije

image_alt
Šok na slovenski glasbeni sceni: po desetletjih zakona se razhaja ta znani par

Več iz teme

porodnišnicapreiskavasmrttragedijazdravstvoNikšić
ZADNJE NOVICE
15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
15:15
Novice  |  Svet
PROMET

Na Slovaškem pešcem omejili hitrost. Tudi slovenski strokovnjak meni, da je ukrep nekoliko nenavaden

Hitreje od 6 km/h ne bodo smeli iti. Bodo zato zdaj res bolj varni?
Aleksander Brudar30. 10. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kje ne bi smeli hraniti toaletnega papirja

Čeprav toaletni papir nima določenega roka uporabnosti, ni vseeno, kje ga shranjujete.
30. 10. 2025 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
PRENAJEDANJE

Enostaven trik, ki prepreči prenajedanje – uživajte v sladkarijah brez krivde

Preprečite prenajedanje: enostavna strategija za boljše prehranjevalne navade.
Miroslav Cvjetičanin30. 10. 2025 | 15:00
14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
POJASNILA

Kralj Juan Carlos iskreno o aferi s princeso Diano

Nekdanja valižanska princesa in tedaj še princ Charles sta v poznih osemdesetih letih poletja preživljala s špansko kraljevo družino.
30. 10. 2025 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki