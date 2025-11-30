V požaru na jugu Francije umrlo pet ljudi, najmlajši je imel komaj 16 let (FOTO)

V stanovanjski stavbi v kraju Neuves-Maisons na vzhodu Francije je v noči na nedeljo izbruhnil požar, pri čemer je umrlo pet ljudi, starih od 16 do 60 let. Kot so sporočili s francoskega notranjega ministrstva, je bila v dogodku poleg tega poškodovana najmanj še ena oseba.

Po navedbah lokalnega časnika L'Est Republicain se je 70 gasilcev ponoči borilo s požarom v trinadstropni stavbi v središču mesta, ki leži jugozahodno od Nancyja. Med smrtnimi žrtvami naj bi bili zakonski par, njun sin in dva njegova prijatelja. Gasilci so preprečili, da bi se ogenj razširil na sosednjo stavbo. Vzrok požara za zdaj ni znan, oblasti so uvedle preiskavo.

S požarom se je borilo 70 gasilcev. FOTO: Jean-christophe Verhaegen/Afp