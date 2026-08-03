V prestolnici se je porušila zgradba, dva poškodovana! Sosedje: ob udarcu so se »zatresla tla« (VIDEO)

V naselju Ultimo v neposredni bližini poslovnega središča Sydneyja se je delno porušila stavba. Del zidu in strehe je pri tem padel na vozila, parkirana ob bližnji bencinski črpalki v ulici Wattle Street. Intervencijske službe so bile na prizorišče poklicane nekaj pred 11. uro po lokalnem času. Izpod ruševin, opeke in gradbenega materiala so reševalci izvlekli dve osebi — moškega v šestdesetih in moškega v tridesetih letih. Oba sta bila s hudimi poškodbami prepeljana v bolnišnico. Reševalci so na kraju oskrbeli še pet ljudi, ki pa niso potrebovali bolnišnične oskrbe. Po dosedanjih podatkih nihče ni pogrešan.

Poveljnik gasilcev Peter Murray je potrdil, da je šlo za obsežno zrušenje strehe in sten. Razmere na terenu je označil za izjemno nevarne zaradi teže nakopičenega materiala ter nevarnosti dodatnih zrušitev. »Zelo srečno naključje je, da ni bilo poškodovanih več ljudi,« je dodal Murray. Očividci so dogodek opisali kot nenaden in zelo glasen. Ashleigh White, upraviteljica sosednje stavbe, je povedala, da so se ob udarcu zatresla tla, nakar so iz objekta preventivno evakuirali od 50 do 100 ljudi. Ryan Khorianto, zaposleni v bližnji kavarni, pa je dejal: »Pok je bil izjemno močan, slišal sem vpitje moških. Pustil sem delo in stekel ven, bilo je res zastrašujoče.«

Območje okoli nesreče je zaprto, bencinska črpalka ne obratuje, evakuirani pa so bile tudi okoliški objekti. Na terenu delujejo policija, nujna medicinska pomoč ter specializirane enote za iskanje in reševanje iz ruševin. Gasilci za pregled najbolj nestabilnih delov konstrukcije uporabljajo drone, obenem pa preverjajo, ali obstaja tveganje za uhajanje plina ali napake na električni napeljavi. Objekt je v preteklosti služil kot prostor za glasbene vaje, pred kratkim pa je bilo izdano dovoljenje za njegovo rušenje, saj je bila na tej lokaciji načrtovana gradnja večnadstropne stavbe. Vzrok za predčasno zrušenje za zdaj še ni znan.