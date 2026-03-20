V pridržanju ameriške imigracijske službe ICE umrl 19-letnik

V centru za pridržanje na Floridi je v začetku tedna umrl 19-letni mehiški državljan Royer Perez Jimenez, je sporočila ameriška agencija U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Gre za najmlajši znani primer smrti v zveznem imigracijskem pridržanju v času drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča Reuters.

Po navedbah agencije je bil Perez Jimenez nastanjen v centru Glades County Detention Center v zvezni državi Florida. Z njegovo smrtjo se je število umrlih v zveznem imigracijskem pridržanju letos povečalo na najmanj 13. ICE navaja, da gre po prvih ugotovitvah za domnevni samomor, medtem ko uradni vzrok smrti še ni potrjen in ostaja predmet preiskave. Pridržanega so v zgodnjih jutranjih urah našli neodzivnega, osebje centra pa je približno deset minut izvajalo postopke oživljanja, ki niso bili uspešni.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po podatkih agencije je bil Perez Jimenez v pridržanju po aretaciji zaradi kaznivih dejanj goljufije, povezanih z lažnim predstavljanjem in upiranjem uradni osebi. V Združene države Amerike je prvič vstopil leta 2022, po srečanju z ameriško mejno patruljo pa je bil vrnjen v Mehiko. Kasneje je v državo ponovno vstopil nezakonito. V pisni izjavi je ICE navedel, da zagotavlja varne, nadzorovane in humane pogoje za vse osebe v pridržanju ter da je zdravstvena oskrba zagotovljena od prihoda in skozi celotno obdobje bivanja. Po uradnih podatkih je v zveznem imigracijskem pridržanju v Združenih državah Amerike v preteklem letu umrlo 31 oseb, kar predstavlja najvišje zabeleženo število v zadnjih dveh desetletjih.