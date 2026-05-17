V priznani univerzitetni bolnišnici potrdili hude napake: zaradi spornih posegov umrlo več deset pacientov

Univerzitetna bolnišnica v Zürichu je po zaključeni preiskavi priznala hude strokovne in vodstvene napake v oddelku za srčno kirurgijo, ki so med letoma 2016 in 2020 po navedbah preiskovalcev povzročile povečano smrtnost pacientov.
Poročilo razkriva, da je v omenjenem obdobju umrlo od 68 do 74 pacientov več, kot bi bilo pričakovano glede na primerljive zdravstvene ustanove. Poleg tega so preiskovalci izpostavili enajst posebej spornih smrti in 13 primerov neustrezne uporabe medicinskih pripomočkov. Primer je bolnišnica predala tožilstvu, ki zdaj preverja morebitno kazensko odgovornost posameznikov.
Bolnišnica je med drugim ustanovila posebno svetovalno službo za prizadete družine, uvedla strožja pravila glede nasprotja interesov ter pripravlja nov sistem za prijavo nepravilnosti. Že leta 2018 so švicarski mediji opozarjali na nenavadno visoko smrtnost na oddelku za srčno kirurgijo. Prelomnico je predstavljalo opozorilo žvižgača, ki je vodstvo bolnišnice opozoril na domnevne zaplete pri operacijah in nepravilnosti v dokumentaciji.
Posebej odmevna je bila uporaba medicinskega vsadka Cardioband, ki ga je Maisano pogosto uporabljal med posegi, hkrati pa naj bi bil povezan tudi s podjetjem, ki je pripomoček izdelovalo. V bolnišnici danes zatrjujejo, da je oddelek pod novim vodstvom ponovno dosegel visoke standarde kakovosti in da se je stopnja smrtnosti vrnila v običajne okvirje.