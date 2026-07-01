V prometni nesreči pod Velebitom umrl komaj 20-letni nogometaš

Komaj 20-letni hrvaški nogometaš Ante Bogdan je umrl v tragični prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo okoli 15.30 na odseku državne ceste na območju Karlobaga. Bogdan je vozil motorno kolo s splitskimi registrskimi oznakami iz smeri Zadra proti Karlobagu, ko je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v robnik, nato pa še v kamen in padel. V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl.

Ante Bogdan je bil perspektiven nogometaš, ki je v prejšnji sezoni igral za klub iz Drniša, v sezoni 2024/2025 pa za Nogometni klub Omiš. Kot član mladinskih ekip je zastopal Dugopolje, Split, Adriatic in Omladinac, vsi njegovi sedanji in nekdanji soigralci in drugi zaposleni v omenjenih klubih, pa ne morejo verjeti, da Ante nikoli več ne bo stopil na nogometno zelenico.

»Družini izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v božjem miru, Ante,« so se od njega poslovili kolegi iz drniškega kluba. »Z veliko žalostjo in nejevero smo sprejeli novico o prezgodnji smrti našega nekdanjega igralca Anteja Bogdana. Ante je v sezoni 2024/2025 nosil naš dres in njegov prezgodnji odhod nas je globoko pretresel. V teh težkih trenutkih izrekamo iskreno in globoko sožalje njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga poznali. Počivaj v miru, Ante,« pa so zapisali pri NK Omiš.

»Z veliko žalostjo smo sprejeli novico o tragični smrti našega nekdanjega igralca Anteja Bogdana. V imenu NK Dugopolje izrekamo iskreno in globoko sožalje družini Bogdan, sorodnikom, prijateljem in vsem, ki so ga poznali. Ante je bil del naše nogometne družine in bo za vedno ostal v našem spominu. Počivaj v miru božjem,« pa so se izrazom sožalja pridružili pri Nogometnem klubu Dugopolje.