V prtljažniku našli glavo in kožo medveda! Carinike šokiral prizor (FOTO)

Cariniki so v nedeljo na mejnem prehodu Stara Gradiška med BiH in Hrvaško ustavili državljana Srbije, ki je v avtomobilu z avstrijskimi registrskimi tablicami prevažal nič manj kot kožo in glavo rjavega medveda.
Šokanten prizor so odkrili ob pregledu prtljažnika. Ker gre za zaščiteno vrsto in ker je moški kršil zakon o čezmejnem prometu in trgovini z divjimi vrstami, so mu izrekli globo v višini 1500 evrov. Predmete so mu tudi zasegli.
Carinska uprava ob tem znova opozarja, da za vnos in iznos zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst veljajo stroga pravila.
Dan prej so cariniki ustavili še enega državljana Srbije, ki je vozil avtomobil z bosansko-hercegovskimi registrskimi tablicami. Pri pregledu so ugotovili, da ni prijavil gotovine v višini 33.450 konvertibilnih mark, s čimer je kršil zakon o deviznem poslovanju. Zaradi tega je prejel kazen v višini 5100 evrov.
»Opozarjamo, da morajo potniki ob vstopu ali izstopu iz Evropske unije prijaviti gotovino v višini 10.000 evrov ali več oziroma protivrednost v drugih valutah,« poudarja Carinska uprava.
