V prtljažniku našli glavo in kožo medveda! Carinike šokiral prizor (FOTO)

Cariniki so v nedeljo na mejnem prehodu Stara Gradiška med BiH in Hrvaško ustavili državljana Srbije, ki je v avtomobilu z avstrijskimi registrskimi tablicami prevažal nič manj kot kožo in glavo rjavega medveda.

Šokanten prizor so odkrili ob pregledu prtljažnika. Ker gre za zaščiteno vrsto in ker je moški kršil zakon o čezmejnem prometu in trgovini z divjimi vrstami, so mu izrekli globo v višini 1500 evrov. Predmete so mu tudi zasegli.

Carinska uprava ob tem znova opozarja, da za vnos in iznos zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst veljajo stroga pravila.

FOTO: Zaslonski posnetek, Carinska uprava

Drugi Srb kaznovan s 5100 evri

Dan prej so cariniki ustavili še enega državljana Srbije, ki je vozil avtomobil z bosansko-hercegovskimi registrskimi tablicami. Pri pregledu so ugotovili, da ni prijavil gotovine v višini 33.450 konvertibilnih mark, s čimer je kršil zakon o deviznem poslovanju. Zaradi tega je prejel kazen v višini 5100 evrov.

»Opozarjamo, da morajo potniki ob vstopu ali izstopu iz Evropske unije prijaviti gotovino v višini 10.000 evrov ali več oziroma protivrednost v drugih valutah,« poudarja Carinska uprava.