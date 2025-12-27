V petek so v strugi Šekularske reke v Beranah v Črni gori našli truplo neznanega moškega. Policija je to že uradno potrdila, podrobnosti o identiteti in vzroku smrti pa niso sporočili, saj po njihovih navedbah še vedno niso znani.

Roke zvezane z vrvjo, a to še ni konec groze

Po neuradnih informacijah so truplo našli občani, ki so o tem takoj obvestili policijo, pa navaja Standard. Domnevno se je domačin peljal mimo z vozilom in v reki Šekular zagledal zavito truplo. Po navedbah črnogorskih medijev so bile roke mrtvega moškega zvezane z vrvjo, na telesu pa so bile vidne poškodbe, ki so jih povzročili topi in ostri predmeti, vključno z modricami po telesu in glavi. Domnevno gre za približno 30 let starega moškega.

Policija ne izključuje možnosti, da bi lahko šlo tudi za tujega državljana, preiskavo pa vodi Višje državno tožilstvo v Bijelem Polju, ki je odredilo obdukcijo, da bi ugotovili vzrok smrti.