GROZLJIVKA

V reki našli zavito truplo, roke zvezane z vrvjo, a to še ni konec groze

Domnevno gre za približno 30 let starega moškega.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 27. 12. 2025 | 12:46
 27. 12. 2025 | 12:57
1:12
V petek so v strugi Šekularske reke v Beranah v Črni gori našli truplo neznanega moškega. Policija je to že uradno potrdila, podrobnosti o identiteti in vzroku smrti pa niso sporočili, saj po njihovih navedbah še vedno niso znani.

Roke zvezane z vrvjo, a to še ni konec groze

Po neuradnih informacijah so truplo našli občani, ki so o tem takoj obvestili policijo, pa navaja Standard. Domnevno se je domačin peljal mimo z vozilom in v reki Šekular zagledal zavito truplo. Po navedbah črnogorskih medijev so bile roke mrtvega moškega zvezane z vrvjo, na telesu pa so bile vidne poškodbe, ki so jih povzročili topi in ostri predmeti, vključno z modricami po telesu in glavi. Domnevno gre za približno 30 let starega moškega.

Policija ne izključuje možnosti, da bi lahko šlo tudi za tujega državljana, preiskavo pa vodi Višje državno tožilstvo v Bijelem Polju, ki je odredilo obdukcijo, da bi ugotovili vzrok smrti.

Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
