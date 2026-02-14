  • Delo d.o.o.
INCIDENT NA REKI

Pretepli mladoletnika, ker je jedel burek z mesom. Mati: »Niso ga nehali tepsti niti ko sva prišla...«

V sredo okoli pete ure zjutraj so trije mladeniči napadli 16-letnika, ki je po nočnem izhodu s prijatelji jedel burek ob pekarni v Ulici Alda Colonella v Reki.
Fotografija je simbolična. FOTO: Pixell
Fotografija je simbolična. FOTO: Pixell
G. P.
 14. 2. 2026 | 15:05
2:10
A+A-

16-letnik naj bi si po nočnem dogajanju pred odhodom domov v znani pekarni v Reki vzel burek. Šlo naj bi za mesni burek, kar naj bi bila kasneje ključna informacija, zaradi katere je bil tarča grobega napada. Po pričevanjih naj bi se najstniku in še dvema njegovima kolegoma približali trije neznani nasilneži. Eden izmed njih naj bi jih ogovoril z besedami: »Če je burek z mesom, boste videli hudiča.« Nato je brez nadaljnjega povoda mladoletnika s pestjo udaril v zatilje. Po neuradnih informacijah naj bi bili napadalci bratje, policija je dva že aretirala, tretjega pa še išče.

Mladoletnik je po napadu ostal paraliziran

Podrobnosti napada je za časnik Novi list razkrila najstnikova mati. Sin je hudo poškodovan, hospitaliziran in čaka na operativni poseg. »Po napadu nas je poklical njegov prijatelj in z možem sva takoj prišla. Ko sva prišla, so ga napadalci še vedno pretepali in niso odnehali niti, ko sva poskušala posredovati. Sina sem držala in ga skušala zaščititi pred novimi udarci. Odnehali so šele ob prihodu policije in reševalcev, takrat so se razbežali,« je povedala pretresena mati.

Policija je med pregledovanjem okoliških ulic najprej našla 29-letnega Josipa. Imel je krvava oblačila, zaradi česar so ga hitro povezali z napadom. Bil je vidno pijan – v organizmu so mu namerili 2,38 promila alkohola. Kmalu zatem so prijeli še njegovega 33-letnega brata Tihomirja, tretjega pa še iščejo. Zakaj bi trojico zmotilo meso v bureku, zaenkrat še ni znano. Sprašujejo se tudi, ali je bil to sploh resničen povod za napad, ali je šlo zgolj za pijano izživljanje.

Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
