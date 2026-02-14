Pretepli mladoletnika, ker je jedel burek z mesom. Mati: »Niso ga nehali tepsti niti ko sva prišla...«

16-letnik naj bi si po nočnem dogajanju pred odhodom domov v znani pekarni v Reki vzel burek. Šlo naj bi za mesni burek, kar naj bi bila kasneje ključna informacija, zaradi katere je bil tarča grobega napada. Po pričevanjih naj bi se najstniku in še dvema njegovima kolegoma približali trije neznani nasilneži. Eden izmed njih naj bi jih ogovoril z besedami: »Če je burek z mesom, boste videli hudiča.« Nato je brez nadaljnjega povoda mladoletnika s pestjo udaril v zatilje. Po neuradnih informacijah naj bi bili napadalci bratje, policija je dva že aretirala, tretjega pa še išče.

Mladoletnik je po napadu ostal paraliziran

Podrobnosti napada je za časnik Novi list razkrila najstnikova mati. Sin je hudo poškodovan, hospitaliziran in čaka na operativni poseg. »Po napadu nas je poklical njegov prijatelj in z možem sva takoj prišla. Ko sva prišla, so ga napadalci še vedno pretepali in niso odnehali niti, ko sva poskušala posredovati. Sina sem držala in ga skušala zaščititi pred novimi udarci. Odnehali so šele ob prihodu policije in reševalcev, takrat so se razbežali,« je povedala pretresena mati.

Policija je med pregledovanjem okoliških ulic najprej našla 29-letnega Josipa. Imel je krvava oblačila, zaradi česar so ga hitro povezali z napadom. Bil je vidno pijan – v organizmu so mu namerili 2,38 promila alkohola. Kmalu zatem so prijeli še njegovega 33-letnega brata Tihomirja, tretjega pa še iščejo. Zakaj bi trojico zmotilo meso v bureku, zaenkrat še ni znano. Sprašujejo se tudi, ali je bil to sploh resničen povod za napad, ali je šlo zgolj za pijano izživljanje.