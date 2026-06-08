V reki so se utopili trije otroci: razkrili podrobnosti, ki trgajo srce

Dve tragediji na reki Veliki Moravi sta ta konec tedna pretresli Srbijo. V nesrečah, ki sta se zgodili pri Kruševcu in Veliki Plani, so se utopili trije otroci, okoliščine njihove smrti pa se še ugotavljajo.

Prva tragedija se je zgodila v nedeljo popoldne pri kraju Stalać, nedaleč od Kruševca, kjer sta se utopila dva 15-letnika. Domnevajo, da ju je v reki zajel rečni vrtinec. Telegraf navaja, da so tistega dne trije prijatelji iz istega razreda šli k reki na ribolov. Eden od dečkov se ni želel kopati in se je vrnil domov. Pozneje je, zaskrbljen, ker se mu prijatelja nista oglašala, znova prišel na kraj, kjer so bili skupaj, in tam našel njune stvari in ribiško opremo, ne pa tudi prijateljev, Po prejeti prijavi so sprožili iskalno akcijo, med katero so našli truplo enega od dečkov, iskanje drugega mladoletnika se je nadaljevalo.

Utopitev 14-letnice

Druga tragedija se je zgodila v vasi Donja Livadica pri Veliki Plani, kjer se je utopila 14-letna deklica. Po navedbah Telegrafa je bila deklica ob reki s svojo vrstnico in sumijo, da je izgubila ravnotežje in padla v reko, vendar natančne okoliščine še niso uradno potrjene. Drugi deklici je uspelo, da se je rešila iz rečnega toka. Zaradi hudega šoka so jo v spremstvu matere odpeljali v bolnišnico.