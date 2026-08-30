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V restavraciji s hitro prehrano zabodli 13-letnika, policija pridržala dva najstnika

Dogodku je s svojo družino prisostvoval moški, ki je za medije opisal pretresljive trenutke in dogajanje pred prihodom reševalcev.
Simbolična fotografija. FOTO: Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Reuters
N. P.
 30. 8. 2026 | 19:41
 30. 8. 2026 | 20:08
2:17
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V restavraciji Taco Bell v mestecu Rochdale blizu Manchestra je v soboto zvečer prišlo do krvavega napada, v katerem je bil hudo poškodovan 13-letni deček. Policisti so poziv na pomoč prejeli nekaj po 18. uri, poškodovanega otroka pa so reševalci takoj odpeljali v bolnišnico. Zaradi suma napada in posesti hladnega orožja sta bila pridržana dva najstnika.

Dogodku je s svojo družino prisostvoval moški, ki je za medije opisal pretresljive trenutke in dogajanje pred prihodom reševalcev. »Usedli smo se in okoli 17.50 naročili hrano, nakar je vstopila skupina mladostnikov in se začela pretepati,« je povedal za lokalni medij Manchester Evening News. »Vstal sem in enega od zaposlenih prosil, naj jih odstranijo ter zaklenejo vrata, saj sem bil tam z družino. Tega niso storili. Približno deset minut pozneje je eden od mladostnikov odrinil uslužbenca pri vratih, nato pa je v restavracijo vdrlo med 20 in 25 mladih, nekateri z noži.«

Njegov sin je stranišče zapustil le nekaj trenutkov, preden se je skupina pomaknila proti sanitarijam. »Slišal sem glasno jokanje in krike. Takrat so fanta zabodli,« je opisal napad. »Zgrabil sem šop serviet in pritisnil na rano. Videti je bilo, da je izgubil veliko krvi. Nastal je vsesplošni kaos.« Na kraj dogodka je hitro prispelo več policijskih vozil in eno reševalno. Očividec dodaja, da je bila izkušnja za družino izjemno travmatična: »Moja žena je pazila na otroke. Bilo je grozljivo. Če ne bi ukrepal, mislim, da bi fant izkrvavel. Moji otroci ne bi smeli biti priče čemur koli takšnemu.«

Policija je restavracijo izpraznila in zaradi preiskave zaprla območje. Tiskovni predstavnik policije v Manchestru je potrdil, da so bili o napadu obveščeni ob 18.09 ter da preiskava okoliščin še poteka.

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V restavraciji s hitro prehrano zabodli 13-letnika, policija pridržala dva najstnika

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