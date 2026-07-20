V Savi izginili trije moški, v teku obsežna iskalna akcija

V občini Rugvica nedaleč od Zagreba poteka obsežna iskalna akcija. V nedeljo okrog 16. ure naj bi tam v reko zabredli trije tuji državljani in izginili. Katere narodnosti naj bi bili pogrešani, trenutno ni znano, so bili pa vsi trije moški, piše Jutarnji list. V iskalni akciji med drugim sodeluje prostovoljno gasilsko društvo Rugvica in druge pristojne službe, pozvali pa so tudi občane, naj jim pomagajo, če imajo kakršne koli koristne informacije.

»Prosimo vse občane, ki so pogrešane videli ali imajo kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale pri iskanju, da nas kontaktirajo na številko 192 ali o tem obvestijo policijo na 112. Vsaka informacija je lahko v veliko pomoč,« so na družabnem omrežju ljudi pozvali gasilci iz Rugvice.

Okoliščine izginotja še niso znane, iskanje treh moških pa še vedno poteka, še piše omenjeni portal.