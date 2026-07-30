V škatlah našli trupla petih dojenčkov! Mož odprl kartonske zabojnike in odkril razkrojena telesa

Francoska policija preiskuje primer, ki je pretresel javnost, potem ko so v družinski hiši v mestu Orange na jugovzhodu države našli trupla petih novorojenčkov. Kot navaja Le Parisien, so na grozljivo odkritje naleteli po tem, ko je ženska v ponedeljek v bolnišnici povila zdravega otroka.

Ženska je v bolnišnici in po za zdaj razpoložljivih podatkih ni bila aretirana

Po podatkih iz preiskave je mož, potem ko je njegova 32-letna žena zaradi bolečin v trebuhu odšla v bolnišnico, začel preiskovati škatle v njunem domu. Po predhodnem prepiru glede vsebine več kartonskih škatel v hiši se je namreč odločil, da jih pregleda. V eni izmed njih je našel razkrojene ostanke trupla novorojenega otroka.

O vsem je takoj obvestil bolnišnico, ta pa je primer prijavila pravosodnim organom. Zatem je policija opravila preiskavo družinske hiše, tam pa so v plastičnih vrečkah, shranjenih v kartonskih škatlah, našli posmrtne ostanke, za katere domnevajo, da pripadajo še štirim novorojenčkom.

Po doslej znanih podatkih imata zakonca že dva otroka, stara osem in dvanajst let. Sosedje jih opisujejo kot družino, ki ne izstopa, navaja pa se, da je bil mož zaposlen, medtem ko je bila žena doma. Partner, star 32 let, je na zaslišanju zagotovil, da »ni vedel ničesar o morebitnih nosečnostih svoje partnerice«.

Sosed, ki živi v sosednji uličici, je za AFP par opisal kot »čudovite ljudi« v tridesetih letih, ki sta se v stavbo vselila pred približno dvema letoma in v osnovno šolo v bližini vpisala svoja dva otroka. Po njegovih besedah je ženska »opoldne hodila ponje v šolo«, moški pa je »zjutraj odhajal v službo in se zvečer vračal domov – skratka, povsem običajni ljudje«.

Ženska je trenutno v bolnišnici in po za zdaj razpoložljivih podatkih ni bila aretirana, prav tako ji niso odredili pripora.

Preiskava še poteka, pričakuje pa se, da bodo obdukcija in forenzična izvedenska mnenja razjasnili okoliščine smrti najdenih novorojenčkov ter osvetlili vse okoliščine tega primera, povzema portal N1.hr.