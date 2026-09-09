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FEMICID IN IZREDNI NADZOR

V Slatini moški z nožem umoril partnerico, zdaj pod drobnogledom tudi policija

Osumljenca so policisti ujeli na kraju dejanja ter mu takoj odvzeli prostost.
FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

Na mestu grozljivega umora v Slatini, kjer je moški v torek zvečer usmrtil žensko, gori sveča, območje pa je obdano s policijskimi trakovi. FOTO: Ivica Galovic Pixsell

Na mestu grozljivega umora v Slatini, kjer je moški v torek zvečer usmrtil žensko, gori sveča, območje pa je obdano s policijskimi trakovi. FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell

FOTO: Ivica Galovic Pixsell
Na mestu grozljivega umora v Slatini, kjer je moški v torek zvečer usmrtil žensko, gori sveča, območje pa je obdano s policijskimi trakovi. FOTO: Ivica Galovic Pixsell
FOTO: Ivica Galovic Pixsell
FOTO: Ivica Galovic Pixsell
FOTO: Ivica Galovic Pixsell
FOTO: Ivica Galovic Pixsell
N. P.
 9. 9. 2026 | 15:27
 9. 9. 2026 | 15:52
1:28
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V Slatini na Hrvaškem se je v torek zvečer zgodil hud zločin. Okoli 22. ure je moški v stanovanjski hiši z nožem napadel svojo partnerico in jo usmrtil. Osumljenca so policisti ujeli neposredno na kraju dejanja ter mu takoj odvzeli prostost.

Ogled kraja dogodka je pod vodstvom dežurne tožilke iz Bjelovarja potekal v zgodnjih jutranjih urah. Truplo žrtve so prepeljali na oddelek za patologijo splošne bolnišnice v Virovitici, kjer bodo z obdukcijo natančno določili naravo poškodb in mehanizem njihovega nastanka. Po umoru pa se mnogim, poročajo hrvaški mediji, odpira vprašanje sistemske odgovornosti in ukrepanja institucij. Glavni direktor hrvaške policije Nikola Milina je namreč odredil izredni nadzor in na policijsko postajo v Slatini napotil strokovni tim. Preveriti želijo vse okoliščine ter preteklo postopanje policistov glede žrtve in osumljenca.

Med drugim bo nadzor obsegal pregled julijske prekrškovne in kazenske prijave zoper osumljenca. Posebej pa bodo preučili tudi ukrepanje policije ob klicu in prijavi, ki so jo prejeli neposredno pred samim zločinom. Po zaključku preiskave bo policijska uprava ugotovitve nadzora predstavila javnosti.

FOTO: Ivica Galovic Pixsell
FOTO: Ivica Galovic Pixsell

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