V snežnem plazu umrla dva človeka, bila sta del skupine turnih smučarjev brez vodnika

V snežnem plazu blizu kraja Saint-Veran, znanega kot najvišja vas v francoskih Alpah, sta v soboto umrla dva človeka, ki sta smučala izven urejenih prog, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tožilstvo. Žrtvi, stari 29 in 36 let, sta bili del skupine štirih turnih smučarjev brez vodnika, ko se je na severni strani gore Tete de Longet sprožil plaz. Ostala dva smučarja po navedbah tožilke nista bila poškodovana.

Snežni plazovi so smrtne žrtve v soboto zahtevali tudi na severu Italije, kjer so po najnovejših informacijah umrli štirje ljudje, več jih je bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije. Plaz v regiji Valtellina v Lombardiji je okoli poldneva zasul tri turne smučarje, dva sta umrla, tretjega so izpod snega rešili nepoškodovanega. Na območju, kjer se je sprožil plaz, je sicer razglašena velika nevarnost plazov. Na Trentinskem sta se sprožila dva plazova, v vsakem je umrl po en smučar. Še en človek pa je popoldne umrl pod plazom v masivu Marmolade. Po navedbah reševalcev je šlo za Italijana.