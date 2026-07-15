V šoli prišlo do obračuna z nožem, policija aretirala 15-letnika

Na katoliški akademiji Saint Benedict v angleškem Derbyju je v torek, 14. julija, nekaj pred 14.40 prišlo do incidenta z nožem med dvema učencema. Na šolo so nemudoma poklicali policijo, ki je zaradi suma napada in posesti hladnega orožja aretirala 15-letnika. Osumljenca so po aretaciji izpustili na prostost ob plačilu varščine, preiskava dogodka pa se nadaljuje.

Eden od vpletenih učencev je v napadu utrpel lažjo poškodbo noge, ki pa je bila tako blaga, da bolnišnična oskrba ni bila potrebna. Šole med incidentom niso zaklenili, saj je bil dogodek omejen le na en del poslopja, šolsko osebje pa je ukrepalo hitro in v skladu z varnostnimi protokoli.

Vršilec dolžnosti ravnatelja šole Steve Brogan je pojasnil, da se je incident zgodil ob koncu odmora za kosilo. Ob tem je poudaril: »Dogodek smo nemudoma razrešili v skladu z našimi pravili in postopki. Tovrstne primere jemljemo izjemno resno, saj varnost ter dobro počutje naših učencev in zaposlenih vedno ostajata naša glavna prioriteta.«