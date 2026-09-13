V šotoru se je Tijani splazila v torbo, tri dni pozneje pa jo je zbudila ovita okoli vratu: »Mislila sem, da me nekdo davi«

Kar bi moralo biti običajno kampiranje ob koncu tedna, se je za Tijano Lalović spremenilo v izkušnjo, ki je verjetno še dolgo ne bo pozabila. Na Magliću je med pospravljanjem opazila kačo, ki se je približevala šotoru, vendar si niti predstavljala ni, da jo bo nekaj dni pozneje isti nepovabljeni gost pričakal v njenem stanovanju v Beogradu.

Vse se je zgodilo 16. avgusta, na njen rojstni dan. Tijana je stala pred šotorom in čakala prijateljico, ko je s kotičkom očesa zagledala črno kačo, ki se je približevala. Prijatelji so ji takoj priskočili na pomoč, iz šotora odstranili stvari in našli žival, ki je nato pobegnila proti reki Ibar. Mislili so, da je s tem zgodbe konec. Po planinarjenju so pospravili stvari in se vrnili v Beograd. Toda kača se je medtem skrila v Tijanino torbo.

V noči z 18. na 19. avgust je Tijano v njenem novem stanovanju v Novem Beogradu prebudil nenavaden občutek. Začutila je močan pritisk okoli vratu, sprva pa sploh ni vedela, kaj se dogaja. Mislila je, da jo nekdo davi. Šele ko je z rokami poskušala odstraniti tisto, kar je imela okoli vratu, je ugotovila, da gre za kačo. »Zgrabila me je panika in moja edina misel je bila, da se rešim, da to spravim s sebe in pobegnem. Hvala bogu se mi je zapletla v lase in zmedla, saj sem jo praskala in vlekla. Izpulila sem si tudi nekaj las in se popraskala, samo da sem jo spravila s sebe,« je Tijana opisala za Kurir.

Edini dostopni vir vode v stanovanju je bila WC-školjka

Prijatelji z Biološke fakultete so naslednji dan preiskali celotno stanovanje. Pogledali so za klimatsko napravo, v odtoke, omare in okoli bojlerja, vendar kače niso našli. Kljub temu so lahko sklepali, kje je najverjetneje končala. Šlo naj bi za kobranko, vodno kačo, ki je morala poiskati vodo. Edini dostopni vir vode v stanovanju je bila WC-školjka, skozi katero naj bi po njihovih predvidevanjih pobegnila.

Tijana pravi, da od takrat pokrova WC-školjke nikoli več ne pušča odprtega. Opozorila je tudi sosede v pritličju in prvem nadstropju, naj bodo nekaj dni previdni. »Do takrat sem imela pokrov vedno dvignjen, od takrat pa ne več. To je tudi veliko opozorilo, ki ga želim prenesti ljudem. Kar zadeva 'mojo' kačo, so mi prijatelji povedali, da je bila verjetno že tistega dne na prostosti, saj je želela predvsem pobegniti in se rešiti, ne pa se sprehajati po nadstropjih. Kljub temu sem šla opozorit sosede, ki živijo v pritličju in prvem nadstropju, naj imajo naslednjih nekaj dni WC-školjke obvezno zaprte. To je bil tudi trenutek, ko smo se spoznali, pri vseh, ki sem jim povedala, kaj se je zgodilo, pa sem naletela na veliko empatije in razumevanja,« je pojasnila mlada Beograjčanka.