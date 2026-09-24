V vili odkrili srhljivo sobo za mučenje, prekrito s plastiko, aretirali sedem Srbov: »Iz hiše je pritekel gol in krvav …« (VIDEO)

Španska policija je aretirala sedem srbskih državljanov, članov kriminalne združbe, ki jih sumijo, da so v razkošni vili v Esteponi mučili dva moška. Ko so policisti vdrli v hišo, so našli sobo za mučenje, v kateri sta bila zvezana krvava in gola moška. »Združba se ukvarja s trgovino s kokainom in hašišem, njihovo delovanje pa vključuje tudi druga kazniva dejanja, kot je izsiljevanje,« so za španski El Español povedali viri, ki so blizu preiskavi.

Nacionalna policija je potrdila, da imajo nekateri od aretiranih Srbov že policijske kartoteke zaradi nasilnih ropov in trgovine z drogami. Tudi žrtvi, 45-letni Miguel Ángel iz Cadiza in 31-letni Hamza iz Ceute, sta bila v preteklosti že obsojena. Policijski viri navajajo tudi, da so eno od žrtev aretirali skupaj s srbskimi državljani. Vendar razmišljajo tudi o možnosti, da bi žrtvama podelili status zaščitenih prič, da bi tako razkrili še druge člane kriminalne združbe. Po navedbah preiskovalcev sta bili žrtvi, ki so ju našli v sobi za mučenje, člana te srbske kriminalne združbe. »Vse kaže, da sta bila ta človeka mučena v okviru obračuna, ker nista uspela opraviti nekega posla, ki jima ga je naložila združba,« je razkril vir, ki je blizu preiskavi.

Odkritje sobe v vili

Sobo za mučenje so odkrili po zaslugi partnerice enega od ugrabljenih moških. Policijo je obvestila, ker ji je partner povedal, da gre opravit »sumljiv« posel, in ji naročil, naj pokliče policijo, če se ji v desetih minutah ne bo oglasil. Policisti, ki so prišli na kraj dogodka, so večkrat pozvonili, ko so v hiši zagledali luč, nato so se odprla avtomatska vrata in zagledali so dva zamaskirana moška.

Kmalu je prizor postal še bolj grozljiv. Gol moški, s krvjo na obrazu in v stanju panike, je pritekel skozi kuhinjska vrata in kričal: »Ugrabili so me in me bodo ubili!« piše v dokumentih španskih oblasti. Eden od zamaskiranih moških je nato začel bežati, v rokah pa je imel strelno orožje. Kmalu je iz vile začelo bežati še več moških, eden od njih pa je na dvorišče sosednje hiše odvrgel torbo, v kateri so bile jurišne puške AK-47.

V pregonu so bili poškodovani trije policisti.

Srhljiva soba za mučenje

Soba v vili, v kateri naj bi Srbi mučili dva moška, je bila prekrita s plastično folijo. V njej so našli tudi stol, vezice, kladivo, klešče in pištolo z dušilcem zvoka. »Najdena je bila soba, v kateri plastika prekriva stene, v njej pa so bili kladivo, ostanki lepilnega traku ter dve strelni orožji, ki sta ležali na tleh na vidnem mestu. Zdi se, da gre za prostor za mučenje,« piše v policijskem poročilu.

Aretirali so Filipa J. (25), Marka N. (31), Zorana N. (35), Ivana M. (24), Sekulića M. (27), Lea Y. (29) in Alexa K. (24). Nihče od njih po navedbah policije ni imel znanega naslova. V vili so našli tudi biološki material, na podlagi katerega je policija odkrila še druge člane srbske kriminalne združbe, poroča Dnevnik.hr.