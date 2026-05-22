V Srbiji potrdili obtožnico za umor male Danke Ilić ...

V Srbiji je bila potrjena obtožnica proti Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću zaradi hudega umora dveletne Danke Ilić. Sodišče v Nišu je zavrnilo pritožbe obrambe in obtožnica je zdaj uradno potrjena. Obramba se je v pritožbah sklicevala na pomanjkanje materialnih dokazov, trupla deklice namreč nikoli niso našli, kar po njihovi oceni pomeni, da ni potrditve smrti.

Navajajo tudi, da z izvedenskimi preiskavami niso našli DNK sledi male Danke v službenem vozilu »Vodovoda«, ki sta ga uporabljala obtožena, prav tako ne na predmetih, zaseženih v njunih hišah.

Usodnega 26. marca 2024 je bila Danka z materjo Ivano in bratom na starem, zapuščenem družinskem posestvu. Po navedbah tožilstva jo je mati za trenutek izgubila izpred oči, medtem ko je iz avtomobila sinu prinašala vodo. V tem kratkem času je deklica odšla na cesto pred posestvom. Takrat sta po obtožnici vanjo trčila Dragijević in Janković, poroča 24sata.hr.

Več o primeru Danke Ilić si lahko preberite TUKAJ.