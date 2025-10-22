V središču mesta odjeknili streli, policija zaprla območje (FOTO)

V zagrebškem naselju Središće, nasproti muzeja sodobne umetnosti, je na Stonski ulici prišlo do streljanja, poročajo hrvaški mediji. Po prvih informacijah je napadalec po incidentu pobegnil.

Streli so odjeknili okoli 10.40, nakar so hitro prispeli policisti in reševalci. Moškega naj bi odnesli na nosilih.

»Ljudje pravijo, da je iz porscheja izstopil neki plešasti moški in streljal. Nato je stekel v bližnjo stavbo in pobegnil,« je za 24sata povedala ena od očividk.

Na kraju dogodka je bilo tudi reševalno vozilo, policija pa je zavarovala območje in po uri in pol našla storilca.