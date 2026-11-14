V stanovanju našli mrtvo žensko: šlo naj bi za kaznivo dejanje, moški pod policijskim nadzorom

V kraju Stari Mikanovci v Vukovarsko-sremski županiji na vzhodu Hrvaške so v petek zvečer našli mrtvo žensko z vidnimi poškodbami na telesu. Policija sumi, da je njena smrt posledica kaznivega dejanja, moški, ki ga povezujejo s primerom, pa je pod policijskim nadzorom, poroča hrvaški portal Index.

Po navedbah vukovarsko-sremske policijske uprave so policisti obvestilo o dogodku prejeli ob 21.24. Nemudoma so odšli na kraj, kjer so v stanovanju našli negibno žensko. Na kraj dogodka so prispeli tudi reševalci nujne medicinske pomoči, ki so lahko le potrdili njeno smrt. Ob pregledu trupla so ugotovili, da ima ženska vidne poškodbe.

Zaradi okoliščin dogodka policija sumi, da je ženska umrla zaradi kaznivega dejanja. Moški, ki ga preiskovalci povezujejo z njeno smrtjo, je trenutno pod policijskim nadzorom, kriminalistična preiskava pa še poteka. Policija za zdaj ni razkrila identitete niti starosti pokojne ženske, prav tako ni znano, v kakšnem odnosu je bila z moškim, ki ga povezujejo s primerom. Podrobnosti o poškodbah in natančne okoliščine njene smrti še niso znane.