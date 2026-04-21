V stanovanju v prestolnici trupla treh moških, bili so umorjeni. To je osumljenec, ki je še na begu (FOTO)

V stanovanju v Podgorici so policisti našli trupla treh moških. Bili so umorjeni. Policija je sporočila, da še iščejo storilca in da sumijo, kdo stoji za krvavim zločinom. To naj bi bil Vehid Murić (25) iz Rožaja.

Državljani, ki imajo kakršnekoli informacije o njegovem gibanju, se lahko zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo številko 122, pri čemer policija opozarja, naj bodo previdni, če se znajdejo v njegovi bližini.

Umorjena sta bila brata

Portal Vijesti poroča, da sta med umorjenimi brata iz Rožaja, Denis Hot (28) in Nezrin Hot (27), ter da zločin ni povezan z obračunavanjem med kriminalnimi združbami.

Policija verjame, da je osumljeni ubil trojico prijateljev, s katerimi je v Podgorici delal na gradbišču, nato pa pobegnil.

V družinski hiši se je najprej spravil na mamo

Po prvih informacijah, navaja policija v sporočilu, je bil zločin najverjetneje storjen s hladnim orožjem. Domneva se, da je osumljeni po zločinu sinoči odšel v svoj domači kraj, kjer se je v družinski hiši spravil še na mamo. Družina je primer prijavila policiji, nakar so odkrili tudi krvavi zločin v Podgorici. V teku je intenzivna iskalna akcija za osumljencem.