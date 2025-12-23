V štirih letih boja proti tolpam aretirali 90.000 ljudi, članom izrekli rekordne kazni

V Salvadorju od marca 2022 veljajo izredne razmere. Predsednik Nayib Bukele jih je razglasil kot del boja proti tolpam, med katerimi je poleg MS-13 najbolj razvpita Barrio 18. Obe skupaj sta po trditvah salvadorskih oblasti odgovorni za smrt 200.000 ljudi v treh desetletjih, vsaj za zdaj pa so peruti pristrigli kar 250 članom tolpe MS-13, ki so več desetletij ustrahovali ljudi.

Kot poroča Guardian, so 250 članom izrekli visoke zaporne kazni za številna huda kazniva dejanja, tudi 43 umorov in 42 izginotij. Desetim najhujšim zločincem so prisodili od 463 do 958 let zapora, rekorder pa je za vse svoje zločine prejel kar 1335 let za rešetkami. V času izrednih razmer oziroma v štirih letih boja proti tolpam so prijeli 90.000 ljudi, 8000 so jih kot nedolžne izpustili.

90 tisoč aretiranih od uvedbe izrednih razmer

MS-13 (Mara Salvatrucha) je ena najbolj znanih in nevarnih kriminalnih tolp na svetu. Nastala je v Los Angelesu v 80. letih 20. stoletja, ko so se salvadorski priseljenci povezali zaradi zaščite pred drugimi tolpami. Sčasoma se je razvila v organizirano kriminalno združbo z zelo strogo notranjo hierarhijo in pravili. Znani so po skrajno nasilnih dejanjih, prepoznavni pa po značilnih tetovažah, ki simbolizirajo pripadnost tolpi. Velik del pripadnikov tolpe je mladoletnikov, številne prisilno rekrutirajo. Velik delež mladoletnikov pa je tudi med njihovimi žrtvami.