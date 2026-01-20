  • Delo d.o.o.
NESREČA VLAKOV

V železniški nesreči umrla vsa družina, preživela le deklica (6): »Tavala je med razbitinami«

V Španiji žalujejo za 41 smrtnimi žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013.
Umrli so štirje od petih članov iste družine. FOTO: Omrežje X
Umrli so štirje od petih članov iste družine. FOTO: Omrežje X
M. U.
 20. 1. 2026 | 20:38
 20. 1. 2026 | 20:40
A+A-

V Španiji se je začelo tridnevno žalovanje za žrtvami hude železniške nesreče, v kateri je v nedeljo po zadnjih podatkih umrlo 41 ljudi. Nadaljuje se tudi preiskava tragedije, pri čemer viri kot eno od dosedanjih ugotovitev omenjajo zlomljen spoj na tirih. Ali gre za vzrok ali posledico nesreče, še ni jasno.

Umrli štirje od petih članov iste družine

»To, kar se je zgodilo Cristini, je bilo čudo sredi tolikšne tragedije,« pa je dejal župan Aljaraquea Adrian Cano nekaj minut zatem, ko je izvedel, da so med žrtvami železniške nesreče v Adamuzu štirje od petih članov iste družine iz njegovega mesta.

Žrtve so Jose Zamorano in njegova soproga Cristina Alvarez, njun 12-letni sin, ki je dobil ime po očetu, ter nečak Felix (25). Edina, ki je preživela, je hči umrlega para, ki nosi ime po materi. Stara je šest let.

Najhujša železniška nesreča v Španiji po letu 2013, ko je v iztirjenju vlaka pri Santiagu de Compostela umrlo 80 ljudi, se je zgodila v nedeljo zvečer. Vlak družbe Iryo na poti iz Malage v Madrid se je pri mestu Adamuz deloma iztiril in na sosednjem tiru trčil v nasproti vozeči vlak, ki se je prav tako iztiril.

V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo 41 ljudi. Vodja regionalne vlade v Andaluziji Juan Manuel Moreno sicer pričakuje, da bo končno število znano v dnevu ali dveh, saj so se zgodaj zjutraj reševalci še prebijali med ostanki uničenih vagonov. 

»Deklica je imela le nekaj šivov na glavi,« je za El Mundo povedal župan.

»Cristina je dobro. Zanje skrbijo nekateri njeni stari starši in še nekaj drugih družinskih članov. Za zdaj so našli trupla njenega očeta Joseja, brata in bratranca. Edina, ki je še niso našli, je njena mati, čeprav že vemo, da ni med rešenimi,« je še pojasnil Cano.

Deklica tavala med razbitinami

Par je v nedeljo odšel v Madrid na tekmo Real Madrida na stadionu Santiago Bernabéu. Vlak, s katerim sta se vračala, je doživel strašno nesrečo, v kateri je umrlo najmanj 41 ljudi. V noči, ko je vlak iztiril, sta dva delavca, ki sta sodelovala pri reševalni akciji, deklico našla v bližini železniških tirov. Tavala je med razbitinami.

Občina Aljaraque je družini zagotovila ekipo psihologov s 24-urno pomočjo. Aljaraque in sosednja Punta Umbría, od koder je bila Cristina Alvarez, sta razglasila tridnevno žalovanje.

