V strašni prometni nesreči umrla dva nogometaša! Čelno trčili, nato izbruhnil požar (FOTO)

V grozljivi prometni nesreči v bližini italijanskega mesta Ancona sta ugasnili življenji dveh obetavnih mladih nogometašev. Vozilo znamke Opel, v katerem so bili štirje mladi moški, je v nedeljo, 14. junija, v zgodnjih jutranjih urah čelno trčilo v Fiat Punto, nakar so avtomobil zajeli ognjeni zublji. Enaindvajsetletni voznik in nogometaš Davide Paglialunga je umrl takoj na kraju nesreče, njegov soigralec, devetnajstletni Pietro Borsini, pa je hudim poškodbam podlegel naslednji dan v bolnišnici. Ostala dva potnika in voznika drugega avtomobila so iz gorečih razbitin rešili pogumni mimoidoči.

Tragični dogodek je močno prizadel tako lokalno kot nogometno skupnost. Od Pietra Borsinija, srčnega vezista in kapetana mladinske ekipe ASD San Biagio, se je na pogrebu poslovilo več kot tisoč ljudi. Krsto, okrašeno z navijaškimi šali in klubskimi barvami, so lokalni navijači pred pokopom odnesli še na nogometno igrišče, kjer so se dostojno poklonili njegovemu spominu. Pietrova mati je zbranim zaupala, da bo njen sin prek darovanja organov živel naprej in pomagal drugim.

Sožalje družinama sta izrekli obe vpleteni ekipi in županja mesta Osimo, ki je razglasila žalovanje. Soigralci so se od Pietra poslovili s pismom, v katerem so zapisali, da je bil njihova prihodnost in identiteta. Izgubo obžalujejo tudi pri klubu Jesina Calcio, kjer je igral Davide Paglialunga. Enaindvajsetletni osrednji vezist je bil eden ključnih členov ekipe, s katero je ravno pred kratkim podaljšal pogodbo za naslednjo sezono. Policijska preiskava o vzrokih za usodno nesrečo še poteka.