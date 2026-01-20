V streljanju v mestni hiši dva mrtva

V mestu Chřibská na severu Češke se je včeraj zgodil strelski napad v mestni hiši. Po poročanju medijev je moški v občinski pisarni začel streljati okoli 10. ure. Pri tem je ubil enega moškega, še šest tam prisotnih pa huje ranil. Na kraj dogodka so takoj odhitele vse razpoložljive policijske enote, vključno s specialno policijo za boj proti izgredom, ki je storilca ubila.

»Strelec je bil eliminiran!!« je policija okoli 10.50 že zapisala na omrežju X. »Stavba je varna! Trenutno lahko potrdimo, da sta umrla ena ženska in strelec. Število ranjenih bomo posodobili,« je sprva sporočila policija. Pozneje so popravili, da sta med mrtvimi strelec in en moški. »Šest ljudi je ranjenih. Najmanj ena ženska huje,« so dodali. Po prvih podatkih naj bi bil med ranjenimi tudi policist. Češki premier Andrej Babiš je že izrazil obžalovanje zaradi streljanja ter obljubil, da bodo javnost transparentno obveščali glede preiskave incidenta. Chřibská je mesto v okrožju Děčín v regiji Ústí nad Labem. V njem živi okoli 1300 prebivalcev.