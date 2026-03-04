  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODMEVNA SODBA

V strelskem napadu je najstnik na šoli ubil dva učenca in dva učitelja, v zapor gre pa njegov oče

Porota je odločila: oče je kljub opozorilom sinu kupil orožje, zdaj mu grozi najmanj 30 let zapora.
Colin Gray je bil obsojen, ker naj bi prezrl številne opozorilne znake o sinovi nevarnosti in mu kljub temu kupil puško. FOTO: Getty Images

Colin Gray je bil obsojen, ker naj bi prezrl številne opozorilne znake o sinovi nevarnosti in mu kljub temu kupil puško. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Colin Gray je bil obsojen, ker naj bi prezrl številne opozorilne znake o sinovi nevarnosti in mu kljub temu kupil puško. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 4. 3. 2026 | 16:47
 4. 3. 2026 | 16:47
A+A-

V ameriški zvezni državi Georgia se je zaključil odmeven sodni proces, ki je znova odprl boleče vprašanje odgovornosti staršev za dejanja njihovih otrok. Petinpetdesetletni Colin Gray je bil spoznan za krivega umora, krutega ravnanja z otrokom in še vrste drugih kaznivih dejanj, povezanih s smrtonosnim napadom na srednji šoli Apalachee leta 2024.

Na strelskem pohodu v mestu Winder sta življenje izgubila dva učitelja in dva učenca, več ljudi pa je bilo ranjenih. Gray je pred sodiščem zavrnil vseh 29 točk obtožnice, vendar ga je porota po dvotedenskem procesu spoznala za krivega. Primer je v ZDA izjemno odmeven, saj gre po podatkih ameriških medijev za tretji primer, ko je bil starš kazensko odgovoren za množični strelski napad, ki ga je zagrešil njegov otrok. 

Za božič je svojemu sinu kupil puško

Tožilstvo je med procesom poudarjalo, da je imel oče številne opozorilne znake, da bi lahko njegov sin postal nevaren. Kljub temu naj bi ga celo oborožil - leto pred napadom mu je za božič kupil polavtomatsko puško tipa AR. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da je policija dečka zaslišala že sedem mesecev pred napadom zaradi spletnih groženj o streljanju na šoli.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tožilci so poroti predstavili dokaze, ki naj bi kazali, da je Colin Gray prezrl očitne znake sinovega poslabšanega duševnega stanja. Med drugim naj bi obstajal zvezek, v katerem je najstnik podrobno opisoval načrte za pobijanje učencev in učiteljev. »Po vseh opozorilnih znakih o sinovem nasilju, njegovem poslabšanem duševnem stanju in obsedenosti s šolskimi streljanji je imel obtoženi dovolj razlogov za skrb. Njegov sin je bil bomba, ki je samo čakala na eksplozijo,« je poroti dejala pomočnica okrožne tožilke Patricia Brooks. Dodala je: »Namesto da bi mu orožje vzel, mu je dal detonator.«

Grozi mu najmanj 30 let zaporne kazni 

Odvetniki Colina Graya so skušali odgovornost preusmeriti na najstnika. »To je oseba, ki je stopila v srednjo šolo in ustrelila štiri ljudi, ki jih sploh ni poznala,« je poroti dejal njegov zagovornik Jimmy Barry. »On je tisti, ki mora biti kaznovan. To je bila njegova zavestna odločitev.« Porota je o razsodbi odločala približno dve uri. Med procesom je Gray zatrdil, da ni vedel, da bi njegov sin lahko izvedel napad. Tožilstvo je opisalo tudi dramatične trenutke streljanja. Po njihovih navedbah je deček puško prinesel kar na šolski avtobus. Posebej pretresljiva je bila zgodba o enem od ubitih učencev, 14-letnem Christianu Angulu. »Christian je ukrepal in postal junak,« je povedala tožilka Brooks. »Poskušal je napadalca potisniti iz učilnice. Ko je bil ustreljen, je bilo njegovo zadnje dejanje na tem svetu to, da je zaprl vrata učilnice in zaščitil svoje prijatelje.« Po poročanju ameriških medijev Colin Gray ob razglasitvi sodbe ni pokazal vidnih čustev. Grozi mu najmanj 30 let zaporne kazni, datum izreka kazni pa še ni določen.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Preiskava je razkrila, da so oblasti družino obiskale že pred tragedijo. Zvezni preiskovalni urad FBI je maja 2023 prejel anonimno prijavo o spletnih grožnjah s streljanjem na šoli in o tem obvestil lokalno policijo. Preiskovalci so kmalu ugotovili, da grožnje izvirajo iz Georgie. Šerifovi namestniki so zaslišali takrat 13-letnega dečka in njegovega očeta, ki je povedal, da ima doma lovsko orožje, a da sin do njega nima nenadzorovanega dostopa. Deček je zanikal, da bi grožnje napisal, zato ni bilo dovolj dokazov za aretacijo ali dodatne ukrepe.

Aprila 2024 sta bila obsojena tudi starša najstnika iz Michigana, ki je v šoli ubil štiri učence z orožjem, ki sta mu ga kupila le nekaj dni pred napadom. James in Jennifer Crumbley sta bila spoznana za kriva uboja iz malomarnosti in obsojena na od 10 do 15 let zapora. Njuna obsodba je bila prva v ZDA, v kateri so starši množičnega strelca kazensko odgovarjali za dejanje svojega otroka.

Več iz teme

streljanjestrelski napadstrelski pohodsojenjestaršiorožje
ZADNJE NOVICE
16:30
Bulvar  |  Domači trači
KADROVSKE MENJAVE

Znana televizijska voditeljica po 11 letih zapustila Pop TV

Tanja Postružnik Koren se vrača na nacionalko.
4. 3. 2026 | 16:30
16:15
Lifestyle  |  Stil
KITAJSKI PROIZVAJALCI NA POHODU

Hibridi za množice: omoda in jaecoo z agresivnimi cenami in velikimi načrti

Letos naj bi ti dve kitajski znamki našli 1200 slovenskih kupcev.
Gašper Boncelj4. 3. 2026 | 16:15
16:15
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Kdo te vika, kdo te tika

Vikanje pozna večina evropskih jezikov, občutek pa imam, da je v slovenščini, vsaj v pogovorni rabi, zadnje čase zanemarjeno.
Maša Močnik4. 3. 2026 | 16:15
16:14
Novice  |  Slovenija
PREISKAVA ŠE POTEKA

Pred dnevi na plakatu Svobode kadaver, zdaj Tina Gaber Golob pokazala še mrtvega goloba: »Bolno. Uboga žival« (FOTO)

Fotografija mrtvega goloba na plakatu Svobode v krožišču pred Dolskim, se je pojavila le nekaj dni po podobnem incidentu na Vrhniki, kjer je bil na predvolilni plakat obešen kadaver živali.
Kaja Grozina4. 3. 2026 | 16:14
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽIVALI

Ko najdemo mačko

Izgubljajo se pogosteje, kot si mislimo. V neznanem okolju doživljajo hud stres.
Ajda Janovsky4. 3. 2026 | 16:00
15:56
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Bralko na Dolenjskem šokiralo obvestilo: »Pa kako nizko se še lahko spustijo nekateri? (FOTO)

Začudena je nad dogajanjem v enem izmed tamkajšnjih nakupovalnih centrov.
4. 3. 2026 | 15:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki