V strelskem napadu je najstnik na šoli ubil dva učenca in dva učitelja, v zapor gre pa njegov oče

V ameriški zvezni državi Georgia se je zaključil odmeven sodni proces, ki je znova odprl boleče vprašanje odgovornosti staršev za dejanja njihovih otrok. Petinpetdesetletni Colin Gray je bil spoznan za krivega umora, krutega ravnanja z otrokom in še vrste drugih kaznivih dejanj, povezanih s smrtonosnim napadom na srednji šoli Apalachee leta 2024.

Na strelskem pohodu v mestu Winder sta življenje izgubila dva učitelja in dva učenca, več ljudi pa je bilo ranjenih. Gray je pred sodiščem zavrnil vseh 29 točk obtožnice, vendar ga je porota po dvotedenskem procesu spoznala za krivega. Primer je v ZDA izjemno odmeven, saj gre po podatkih ameriških medijev za tretji primer, ko je bil starš kazensko odgovoren za množični strelski napad, ki ga je zagrešil njegov otrok.

Za božič je svojemu sinu kupil puško

Tožilstvo je med procesom poudarjalo, da je imel oče številne opozorilne znake, da bi lahko njegov sin postal nevaren. Kljub temu naj bi ga celo oborožil - leto pred napadom mu je za božič kupil polavtomatsko puško tipa AR. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da je policija dečka zaslišala že sedem mesecev pred napadom zaradi spletnih groženj o streljanju na šoli.

Tožilci so poroti predstavili dokaze, ki naj bi kazali, da je Colin Gray prezrl očitne znake sinovega poslabšanega duševnega stanja. Med drugim naj bi obstajal zvezek, v katerem je najstnik podrobno opisoval načrte za pobijanje učencev in učiteljev. »Po vseh opozorilnih znakih o sinovem nasilju, njegovem poslabšanem duševnem stanju in obsedenosti s šolskimi streljanji je imel obtoženi dovolj razlogov za skrb. Njegov sin je bil bomba, ki je samo čakala na eksplozijo,« je poroti dejala pomočnica okrožne tožilke Patricia Brooks. Dodala je: »Namesto da bi mu orožje vzel, mu je dal detonator.«

Grozi mu najmanj 30 let zaporne kazni

Odvetniki Colina Graya so skušali odgovornost preusmeriti na najstnika. »To je oseba, ki je stopila v srednjo šolo in ustrelila štiri ljudi, ki jih sploh ni poznala,« je poroti dejal njegov zagovornik Jimmy Barry. »On je tisti, ki mora biti kaznovan. To je bila njegova zavestna odločitev.« Porota je o razsodbi odločala približno dve uri. Med procesom je Gray zatrdil, da ni vedel, da bi njegov sin lahko izvedel napad. Tožilstvo je opisalo tudi dramatične trenutke streljanja. Po njihovih navedbah je deček puško prinesel kar na šolski avtobus. Posebej pretresljiva je bila zgodba o enem od ubitih učencev, 14-letnem Christianu Angulu. »Christian je ukrepal in postal junak,« je povedala tožilka Brooks. »Poskušal je napadalca potisniti iz učilnice. Ko je bil ustreljen, je bilo njegovo zadnje dejanje na tem svetu to, da je zaprl vrata učilnice in zaščitil svoje prijatelje.« Po poročanju ameriških medijev Colin Gray ob razglasitvi sodbe ni pokazal vidnih čustev. Grozi mu najmanj 30 let zaporne kazni, datum izreka kazni pa še ni določen.

Preiskava je razkrila, da so oblasti družino obiskale že pred tragedijo. Zvezni preiskovalni urad FBI je maja 2023 prejel anonimno prijavo o spletnih grožnjah s streljanjem na šoli in o tem obvestil lokalno policijo. Preiskovalci so kmalu ugotovili, da grožnje izvirajo iz Georgie. Šerifovi namestniki so zaslišali takrat 13-letnega dečka in njegovega očeta, ki je povedal, da ima doma lovsko orožje, a da sin do njega nima nenadzorovanega dostopa. Deček je zanikal, da bi grožnje napisal, zato ni bilo dovolj dokazov za aretacijo ali dodatne ukrepe.

Aprila 2024 sta bila obsojena tudi starša najstnika iz Michigana, ki je v šoli ubil štiri učence z orožjem, ki sta mu ga kupila le nekaj dni pred napadom. James in Jennifer Crumbley sta bila spoznana za kriva uboja iz malomarnosti in obsojena na od 10 do 15 let zapora. Njuna obsodba je bila prva v ZDA, v kateri so starši množičnega strelca kazensko odgovarjali za dejanje svojega otroka.