V tragediji umrl oče petih otrok, domačini: »Vsak atom je vložil v to, da bi družini zagotovil lepšo prihodnost«

V noči na torek se je na Hrvaškem zgodila grozljiva tragedija, v kateri je življenje izgubil 45-letni Antun G. iz naselja Veliki Bastaji, pišejo hrvaški mediji. Kot so sporočili iz bjelovarsko-bilogorske policijske uprave, je 45-letni voznik v kraju Vukovije, nedaleč od Daruvarja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom, zapeljal preko leve bankine in pristal v jarku, kjer je prednji del vozila trčil v betonski most. Moški ni bil pripet z varnostnim pasom, umrl je na kraju nesreče. Njegovo truplo so prepeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice v Bjelovarju, kjer bo po odredbi okrožnega državnega tožilstva opravljena obdukcija.

Antun je bil sicer oče petih otrok, domačini pa ga opisujejo kot marljivega in delovnega, nesrečo pa kot veliko tragedijo za družino. Antun je po besedah tistih, ki so ga poznali, vložil »vsak atom svoje energije«, da bi svoji družini zagotovil lepšo in bolj srečno prihodnost. Zato ga je pot tudi zanesla na delo v Nemčijo. »Bil je dober človek,« so za 24sata povedali domačini, ki se ga spominjajo tudi po tem, da je bil vedno pripravljen pomagati. »Bil je prijatelj, na katerega si se lahko zanesel, s svojo skromnostjo in trdim delom pa si je prislužil spoštovanje vseh, ki jih je poznal,« so o pokojnem za hrvaške medije še povedali domačini.