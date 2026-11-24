V trčenju dveh avtobusov javnega prometa v prestolnici ameriške zvezne države Ohio Columbus sta v ponedeljek umrla oba voznika, še devet ljudi pa je bilo poškodovanih. Avtobusa sta med jutranjo prometno konico trčila čelno, v nesrečo pa je bilo vključeno tudi tretje vozilo, poročajo ameriški mediji.

Po prvih ugotovitvah policije je eden od avtobusov iz še neznanega razloga zapeljal čez dvojno polno črto na nasprotni vozni pas in čelno trčil v drugi avtobus. Eden od voznikov je umrl na kraju nesreče, drugega pa so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, kjer je pozneje podlegel poškodbam, poroča lokalna izpostava televizije ABC v Columbusu.

V bolnišnice so prepeljali še devet ljudi, ki so bili potniki na avtobusih ali v tretjem vozilu, ki je bilo prav tako udeleženo v nesreči. Nihče ni bil življenjsko ogrožen.