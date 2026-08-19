V vinogradu našli delno zažgano truplo pogrešane vplivnice Sonie

V vinogradu na jugu Francije je kmetijski delavec našel delno zažgano truplo ženske, družina pogrešane vplivnice Sonie Bellini (29) pa je prepričana, da gre za njo. Bellinijeva, ki prihaja z območja Nîmesa, je izginila pred devetimi dnevi, državno tožilstvo pa je potrdilo, da je zaradi suma umora uvedlo preiskavo, poroča Bild.

Delavec je truplo odkril med vrstami vinske trte v departmaju Gard. Oblasti so na kraj poslale 40 žandarjev, preiskovalci pa v Saint-Gillesu, kraju približno 20 kilometrov od Nîmesa, opravljajo podroben forenzični pregled območja. Identiteto žrtve bodo lahko uradno potrdili šele po končani analizi DNK.

Sonia Bellini je imela na TikToku okoli 260.000 sledilcev. Septembra bi praznovala 30. rojstni dan, družina pa naj bi po poročanju medijev praznovanje že organizirala. Na svojem profilu je prenehala objavljati leta 2025.

Sonia Bellina. FOTO: Zaslonski posnetek

Znana je bila po tako imenovanih videoposnetkih »lip-sync«, kratkih posnetkih, v katerih uporabniki premikajo ustnice v ritmu že obstoječega zvočnega posnetka, najpogosteje glasbe ali filmskih dialogov. Takšen format je postal priljubljen predvsem na TikToku in je eden najpogostejših načinov ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih.

Kako je 29-letnica umrla, za zdaj ni znano. Državno tožilstvo še ni razkrilo podrobnosti o morebitnih osumljencih ali motivu.

Njena sestra Mia je za časnik Midi Libre povedala, da je imela Sonia na večer izginotja dogovorjen zmenek. Po njenih besedah naj bi se srečala z moškim, s katerim se je že prej videvala.

Družina se medtem spopada tudi z govoricami in napadi na družbenih omrežjih, kjer se širijo trditve, da naj bi se Sonia ukvarjala z eskortom. Zaradi tega so se obrnili na TikTok in zahtevali odstranitev takšnih objav.