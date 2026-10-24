V vojni v Ukrajini umrl nekdanji kolesar in olimpijec

Ruski kolesar na stezi Sergej Kučerov, ki je dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, je umrl v vojni v Ukrajini, so sredi tedna poročali ruski mediji. Star je bil 46 let. Ruska kolesarska zveza je njegovo smrt potrdila na svojem kanalu na Telegramu, vir, seznanjen z razmerami, pa je za tiskovno agencijo RIA Novosti povedal, da je umrl na območju »posebne vojaške operacije«, kot v Moskvi imenujejo vojno proti Ukrajini - med služenjem v ruskih oboroženih silah. Okoliščine in točen datum njegove smrti niso znani, čeprav portal Gazeta.ru poroča, da je umrl v torek, 20. oktobra.

Na olimpijskih igrah leta 2008 in 2012

Kučerov, rojen 18. julija 1980 v Tuli, se je leta 2001 pridružil ruski reprezentanci v kolesarstvu na stezi in si prislužil naziv mednarodnega mojstra športa. Osvojil je številne naslove ruskega prvaka v posamičnem in ekipnem sprintu, zmagal na dirki svetovnega pokala v Pekingu ter osvojil več odličij na tekmah svetovnega pokala v Nemčiji, na Kitajskem in v Moskvi. Rusijo je zastopal na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in v Londonu leta 2012.

Kolesarska zveza je izrazila sožalje njegovi družini, prijateljem ter kolesarjem - tako amaterjem kot vrhunskim športnikom -, ki jih je treniral, hkrati pa pohvalila njegov prispevek k ruskemu kolesarstvu.