Znana identiteta moškega, ki je umrl po pretepu v Zadru

V noči na sredo sta se v zadrski četrtni Bokanjac stepla moška, incident pa je očitno nekdo opazil in poklical policijo. »Policisti so ob prihodu na kraj dogodka na tleh našli poškodovanega 51-letnega moškega. Na kraju dogodka mu je bila nudena zdravniška pomoč. Moški je utrpel hude telesne poškodbe in z reševalnim vozilom je bil prepeljan v Splošno bolnišnico Zadar, kjer je ponoči umrl,« so za portal 24sata sporočili zadrski policisti.

Ti so že ob prihodu na prizorišče pretepa aretirali drugega moškega, ki ga sumijo, da je bil prav tako vpleten v pretep. Privedli so ga na policijsko postajo.

Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi bil pokojni Milan Drača Lalo, nekdanji mestni svetnik, uslužbenec Narodnega muzeja in občinski redar. Njegov avto so policisti našli nedaleč od kraja pretepa, policija pa še naprej preiskuje okoliščine tragičnega dogodka. Milan Drača Lalo je bil sicer v Zadru dobro znan. V mestni svet je vstopil kot predstavnik srbske narodne manjšine z liste HDZ, a je kasneje stranko zapustil in javno kritiziral nekatere politične procese. Tudi njegovo delo v Narodnem muzeju Zadar so spremljale polemike. Po odhodu iz muzeja je bil kazensko ovaden zaradi groženj takratnemu županu Zadra Stipetu Zriliću. Kasneje je sprožil postopek proti Hrvaški pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in v zadevi dobil tožbo zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja.