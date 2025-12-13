V Zagorju izbruhnil velik požar, prebivalce sredi noči prebudil alarm: Zaprite okna, ne približujte se! (FOTO)

Na območju hrvaškega Zagorja vlada izredno stanje. V kraju Gubaševo pri Zaboku je v petek okoli 23. ure izbruhnil požar v objektu podjetja CIAK v industrijski coni. Na kraju je posredovalo več gasilskih enot, lokalni mediji pa poročajo, da je bilo na terenu več kot 60 gasilcev. CIAK ima v tej industrijski coni hale in obrat za recikliranje akumulatorjev. Po informacijah, ki jih povzema Index, je zagorela hala velikosti približno 1500 kvadatnihi metrov.

Požar v Zaboku. FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Gasilci so požar gasili vso noč, okoli polnoči pa je na kraj prišel tudi glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Na prizorišču so bili tudi županja Zaboka Valentina Đurek. Predsednik tamkajšnjih gasilcev Stjepan Skuliber je za Zagorje.com potrdil, da je požar pod nadzorom. »Ni še povsem pogašen, a je pod nadzorom. Na terenu je ostalo sedem gasilcev s tremi vozili, kmalu pričakujemo tudi menjavo. Danes bodo začeli vstopati v samo podjetje zaradi dokončnega gašenja, do zdaj so gasilci požar gasili od zunaj,« je sporočil.

Sredi noči opozorilo HR112: »Zaprite okna in se ne približujte«

Okoli pol štirih zjutraj so številne prebivalce v Zagorju prebudila opozorila HR112 ALERT. Civilna zaščita Republike Hrvaške je ljudi opozorila na možno nevarnost zaradi požara v zaboškem CIAK-u, podjetju, ki se ukvarja z ravnanjem z nevarnimi odpadki. Na mobilnih telefonih se je pojavilo obvestilo na rdeči podlagi (v angleščini in nemščini), prek SMS-a pa tudi v hrvaščini: »Požar v skladišču CIAK-a v Zaboku: zaprite okna in se ne približujte mestu požara. Sledite navodilom pristojnih služb. Več na povezavi 112.hr/8NL.«