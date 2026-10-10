V zagrebškem parku našli mrtvo 63-letnico

Obiskovalci zagrebškega parka Maksimir so danes zgodaj zjutraj naleteli na truplo. O najdbi so mimoidoči takoj obvestili policijo, klic so po navedbah zagrebške policijske uprave prejeli že okoli 7.10. Truplo pa je bilo najdeno na območju četrtega Maksimirskega jezera. Policisti so na kraju opravili ogled in ugotovili, da gre za 63-letno žensko.

Po prvem pregledu niso našli poškodb oziroma drugih znakov, ki bi kazali, da je smrt nastopila kot posledica kaznivega dejanja. Točen vzrok smrti pa za zdaj še ni znan.

Truplo poslali na sodno medicino

Po končanem ogledu so odredili prevoz pokojne na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko. Tam bodo skušali ugotoviti natančen vzrok in čas smrti. Policija drugih podrobnosti o okoliščinah za zdaj ni sporočila.