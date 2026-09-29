V zagrebškem zaporu 18-letnik pretepel 70-letnega sojetnika, ker se ni hotel oprhati

Neprijeten vonj, ki se je po kosilu širil po napol prazni celici številka 119 na VII. oddelku zagrebškega zapora Remetinec, je sprožil spopad med pripornikoma. Medtem ko je bila večina zapornikov na sprehodu na dvorišču, so v celici ostali trije moški.

Prepir glede osebne higiene se je hitro stopnjeval v fizični obračun. 18-letni zapornik je napadel 70-letnega J. D., ki je takrat ležal na postelji, in ga večkrat udaril. Ko se je starejšemu moškemu iz nosu vlila kri, je začel klicati na pomoč, njegove klice pa je skozi zaprta vrata slišal pravosodni policist in takoj ukrepal. »S sostanovalcem J. D. sem se skregal, ker se ni hotel oprhati,« je svoj izpad pozneje pojasnjeval 18-letnik. Tretji zapornik v celici je potrdil, da je bil povod za incident res higiena, samega napada pa po lastnih besedah ni videl. Napadeni upokojenec na srečo ni bil huje poškodovan in je zdravniško pomoč zavrnil.

Zaradi dogodka so sestavili službeno poročilo, zadevo pa je prevzel dežurni preiskovalni sodnik Županijskega sodišča. Zoper 18-letnika je odredil disciplinski ukrep, s katerim mu je za 30 dni prepovedal obiske in dopisovanje.