V zagrebški bolnišnici je umrla še četrta žrtev velikega požara v Omišu. Stara je bila 41 let ...

Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, je v zagrebški bolnišnici umrla 42-letna ženska, danes poroča Slobodna Dalmacija. Gre za četrto smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi.

Žensko so zaradi hudih opeklin zdravili v Zagrebu. Prva žrtev požara, 34-letna ženska, je umrla na dan izbruha požara. Dva tedna pozneje je v splitskem kliničnem centru umrl starejši moški, ki je v požaru utrpel hude opekline, 10. septembra pa še 58-letna ženska. Požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi Rogoznici in se zaradi močnega vetra hitro razširil proti več naseljem in do roba Omiša. Evakuirali so več kot 2000 prebivalcev in turistov.

Večina poškodovanih je imela težave z dihanjem zaradi gostega dima, več ljudi pa je dobilo hude opekline. Po preliminarnih ocenah je gmotna škoda presegla 110 milijonov evrov. Ogenj je zajel približno 1000 hektarjev površin, po poznejših podatkih pa je bilo poškodovanih okoli 310 objektov, 110 avtomobilov in 50 plovil.